La Polizia monegasca trasloca!

I funzionari possono rientrare nei locali ristrutturati di rue Suffren Reymond.

Il cantiere nel quartiere della Condamine era piuttosto imponente. Al numero 9 di rue Suffren Reymond, l’edificio della Pubblica Sicurezza è stato rialzato. Nonostante qualche ritardo negli ultimi anni, è ormai ufficiale: le forze dell’ordine accoglieranno i cittadini in rue Suffren Reymond 9.

Tuttavia, l’edificio temporaneo di fronte allo Stadio Louis-II continuerà a ricevere residenti e oggetti smarriti fino a giovedì 18 gennaio compreso. Da notare che questi due servizi saranno chiusi al pubblico venerdì 19 e lunedì 22 gennaio 2024, per poi riaprire martedì 23 gennaio alle 9:00 nei nuovi locali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Infine, per il pagamento delle contravvenzioni ci si potrà recare di fronte allo stadio fino a venerdì 19 gennaio, con una riapertura al pubblico prevista per lunedì 22 gennaio alle 9:00 in rue Suffren Reymond 9.