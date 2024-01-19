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Монакская полиция переезжает!

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 19 января 2024
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Правоохранительные органы возвращаются в свои помещения по адресу 9, rue Suffren Reymond. © Дирекция по связям
Автор: Paul Charoy
- 19 января 2024

Служащие возвращаются в обновленные помещения на улице Suffren Reymond.

Строительные работы в квартале Кондамин были впечатляющими. Здание правоохранительных органов по адресу 9, rue Suffren Reymond было надстроено. Несмотря на опоздания в последние годы, теперь приемная Дирекции правоохранительных органов будет официально работать по адресу 9, rue Suffren Reymond.

До 18 января включительно временное здание, построенное напротив стадиона «Луи II», еще ведет прием резидентов и размещает бюро находок. Эти два отдела будут закрыты для публики с пятницы 19 января по понедельник 22 января 2024 года. Во вторник 23 января в 09:00 они откроют свои двери в новых помещениях Дирекции правоохранительных органов.

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Что касается приема публики для оплаты штрафов, эта служба останется напротив стадиона «Луи-II» до пятницы 19 января, а в понедельник 22 января в 09:00 снова откроется в новых помещениях по адресу 9, rue Suffren Reymond.