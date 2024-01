Un incendio distrugge un appartamento a Monaco

Una persona con ustioni alla mano è stata portata al Centro Ospedaliero Principessa Grace (CHPG).

La notizia arriva dai nostri colleghi di Monaco-Matin. La sera di venerdì 5 gennaio, esattamente alle 20:03, i Vigili del Fuoco di Monaco hanno ricevuto una chiamata per un incendio scoppiato sul boulevard du Ténao, nel residence Auteuil.

Come racconta il comandante Vincent dei Vigili del Fuoco di Monaco, sono stati inviati sul posto sei automezzi e 21 vigili del fuoco. “Secondo le mie informazioni, gli agenti della Sûreté Publique hanno iniziato a spegnere l’incendio con due estintori prima del nostro arrivo”, aggiunge. I vigili del fuoco hanno utilizzato una pompa antincendio per spegnere il fuoco e hanno poi verificato che il fumo non si fosse propagato al resto dell’edificio.

L’appartamento da cui sono partite le fiamme, situato al piano -2, è stato parzialmente distrutto. Quattro persone sono rimaste ferite nell’incendio, come confermato dal maggiore Vincent: una con ustioni alla mano è stata portata al CHPG, mentre altre tre hanno sofferto per le inalazioni di fumo. Il loro stato di salute, tuttavia, non ha richiesto il trasporto in ospedale.

La causa dell’incendio non è ancora chiara, potrebbe essere stata una lampada alogena caduta su un letto, “ma è solo un’ipotesi”, afferma il maggiore Vincent. “Spetta alla polizia, agli assicuratori e agli esperti stabilire come sia divampato il fuoco”.