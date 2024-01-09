В жилом комплексе «Отёй» произошёл пожар

Один человек был доставлен в Госпиталь Княгини Грейс (CHPG) с ожогами рук.

Информацию о возгорании опубликовали наши коллеги из Monaco-Matin. В пятницу, 5 января, ровно в 20:03 пожарная бригада Монако получила вызов о возгорании, произошедшем в жилом комплексе «Отёй» на бульваре Тенао.

В момент вызова к месту происшествия были направлены 6 машин и 21 опытный пожарный. Руководитель пожарной бригады Монако комендант Венсан уточнил, что ещё до прибытия его коллег «сотрудники Службы общественной безопасности уже начали тушить пожар с помощью двух огнетушителей». Пожарные установили пожарный рукав, а затем проверили, не распространился ли дым на остальные части здания.

Квартира, где начался пожар, находилась на минус втором этаже резиденции и была частично повреждена пламенем. В результате происшествия пострадали четыре человека. Капитан Венсан подтвердил, что один человек получил ожоги рук и был доставлен в Госпиталь Княгини Грейс (CHPG), тогда как трое других пострадали от отравления угарным газом. Однако их состояние не потребовало госпитализации.

Причина возгорания пока остается неясной и требует дальнейшего расследования. По одной из версий, пожар мог быть вызван упавшей на кровать галогенной лампой, однако, по словам капитана Венсана, «это предположение еще предстоит подтвердить при участии полиции, страховщиков и экспертов, которые займутся выяснением обстоятельств данного инцидента».