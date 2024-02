Gran Premio di Monaco: i più fortunati potranno assistere alla gara dalla nuova tribuna galleggiante

Un’esperienza unica offerta ai proprietari delle barche ormeggiate a Port Hercule, a Monaco o nel porto Cala del Forte a Ventimiglia.

Siete fan della Formula 1 e avete una barca al porto di Monaco o di Ventimiglia? Questo è per voi.

Da venerdì a domenica, dalle 9:00 alle 18:00, potrete assistere alle prove del Gran Premio di F1 del Principato direttamente dall’acqua su una nuova piattaforma galleggiante realizzata appositamente per l’evento. Annunciato dalla Société d’exploitation des Ports de Monaco (SEPM), in collaborazione con l’Automobile Club de Monaco e Fomula One Management, questo spazio VIP potrà accogliere 400 persone su una superficie di 600 m² suddivisa su tre piani.

Il pass di tre giorni va dai 4.800 ai 5.400 euro

Solitamente progettata per gli yacht e affittata per circa 20.000 euro a settimana, la location è decisamente strategica dato che promette una vista senza ostacoli sulla chicane del circuito e sull’uscita del tunnel. “È qui, con la frenata all’uscita del tunnel, che si vedono i sorpassi e le monoposto passare al rallentatore”, ha dichiarato a Monaco-Matin Olivier Lavagna, amministratore delegato della SEPM. Con un costo stimato di oltre un milione di euro, il progetto non è certo di poco conto, ma, secondo Lavagna, è “un servizio aggiuntivo di qualità”.

Il pacchetto comprende infatti diversi comfort, come bevande e snack, l’accesso al ristorante della Société Nautique, la trasmissione televisiva, il Wi-Fi e i servizi igienici, durante tutti e tre i giorni di gara.

