Grand Prix de Monaco : les plus chanceux pourront observer les courses depuis la nouvelle tribune flottante

Une expérience unique, proposée aux propriétaires de navires amarrés sur le Port Hercule, à Monaco ou sur le Port Cala del Forte, à Vintimille.

Publicité

Vous êtes fan d’automobile et détenez un bateau sur le Port de Monaco ou celui de Vintimille ? Cette offre est faite pour vous.

Du vendredi au dimanche, de 9 heures Ă 18 heures, vous pourrez assister aux Ă©preuves du Grand Prix de F1 de la PrincipautĂ© depuis l’eau, sur la nouvelle plateforme flottante conçue exprès pour l’évènement. AnnoncĂ©e par la SociĂ©tĂ© d’exploitation des Ports de Monaco (SEPM), en partenariat avec l’Automobile Club de Monaco et Fomula One Management, cet espace entièrement VIP pourra accueillir 400 personnes grâce Ă sa surface de 600 m², rĂ©partie sur trois niveaux.Â

Entre 4 800 et 5 400 euros le pass de trois jours

Habituellement conçu pour les yachts et loué aux alentours de 20 000 euros la semaine, l’emplacement reste un endroit stratégique, qui promet une vue imprenable sur la chicane du circuit et la sortie du tunnel. « C’est ici, avec le freinage en sortie de tunnel, que l’on peut assister à des dépassements et voir passer les Formule 1 au ralenti », déclare Olivier Lavagna, directeur général de la SEPM. Le projet, estimé à plus d’un million d’euros, reste donc conséquent, mais « un service complémentaire de qualité », selon Olivier.

Le package propose en effet de nombreuses prestations, telles que le service de boissons et de snacking, l’accès au restaurant de la Société nautique, mais encore la retransmission télévisuelle, le wifi et les sanitaires, durant les trois jours de compétition.

Formule 1 : Leclerc, Ferrari, Verstappen, Hamilton… La saison 2024 en 5 questions