Гран-при Монако: уникальный шанс понаблюдать за гонками с новой плавучей трибуны

Уникальное предложение ждёт владельцев яхт, пришвартованных в порту Эркюль в Монако или в порту Кала-дель-Форте в Вентимилье.

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Если вы увлекаетесь автомобильными гонками и являетесь счастливым обладателем яхты в порту Монако или Вентимильи, то это предложение специально для вас.

С пятницы по воскресенье с 09:00 до 18:00 вам предоставляется уникальная возможность наблюдать за захватывающими гонками Гран-при «Формулы-1» прямо с воды. Для этих целей была специально разработана новая плавучая платформа. Этот проект, осуществлённый Обществом по управлению портами Монако (SEPM) в партнёрстве с Автомобильным клубом Монако и организаторами состязания, предлагает посетителям эксклюзивное VIP-пространство на трёх уровнях общей площадью 600 квадратных метров. Оно способно принять до 400 гостей.

От €4 800 до €5 400 за трёхдневный абонемент

Эта уникальная локация традиционно зарезервирована для яхт и сдаётся в аренду приблизительно за в 20 000 евро за неделю. Она сохраняет своё стратегическое значение, обеспечивая непревзойдённые условия для просмотра ключевых моментов гонки, включая шикану и выезд из туннеля. «Именно здесь в момент после туннеля зрители получают уникальную возможность наблюдать за драматичными обгонами и ощутить скорость болидов «Формулы-1», как нигде более», — поделился с Monaco-Matin генеральный директор Общества по управлению портами Монако Оливье Лаванья (Olivier Lavagna). Он также отметил, что проект, инвестиции в который превысили миллион евро, является значительным вкладом, но в то же время представляет собой «дополнительное предложение премиум-класса».

В комплекс услуг входит широкий спектр предложений, включая напитки, закуски, эксклюзивный доступ в ресторан Société Nautique, трансляцию гонок на большом экране, доступ к Wi-Fi и санитарные удобства на трёхдневный период соревнований.

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