Il festival Printemps des Arts: un omaggio al pianeta Terra

Dal 13 marzo al 7 aprile si terrà il festival Printemps des Arts di Monte-Carlo.Â

PubblicitÃ

Per quattro settimane, il Principato vivrà a ritmo di musica. Con concerti, incontri, tavole rotonde e conferenze, il festival Printemps des Arts è una manifestazione aperta a tutti gli interessati. La principessa Carolina, presidente del festival, sottolinea che questo evento, nei suoi 40 anni di esistenza, ha mantenuto “la sua essenza: il processo creativo, l’incontro tra le arti, la riscoperta di opere del passato che ci interrogano ogni giorno in modo diverso”.

Anche quest’anno è Bruno Mantovani a ricoprire il ruolo di direttore artistico, come negli ultimi tre anni. L’edizione 2024, intitolata “La mia fine è il mio inizio”, pare mettere al centro la Terra. “Non ho voluto rendere omaggio a un Paese [come gli anni passati], (…) ma al mondo nel suo insieme. L’attuale crisi climatica e la rivisitazione di una forma estremamente concreta di ecologia ci pongono molti interrogativi” spiega Mantovani.

In quest’ottica, il Festival darà il massimo risalto a Il Canto della Terra di Gustav Mahler. Durante il Festival verranno eseguite tre diverse versioni di quest’opera.

Un festival multisensoriale rivolto a tutti

Il Printemps des Arts non è solo sinonimo di musica, ma anche un’occasione di incontro tra le arti e tra le persone. “Tutti i sensi saranno coinvolti: Sebastião Salgado sarà presente come fotografo, ma anche attraverso Il sale della terra, il film documentario a lui dedicato da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. Un altro incontro tra musica e arti visive: tre compositori si ispireranno all’arte di Pier Paolo Calzolari e proporranno un percorso musicale durante la mostra dedicata a questo artista nel Nouveau Musée National de Monaco”, aggiunge il direttore artistico.

Fabrice Jünger durante la Presentazione stagionale del Printemps des Arts presso Hauser & Wirth Monaco – © Mark Bradford

Il programma dei concerti offre una vasta gamma di generi e stili per soddisfare tutti i gusti. I più curiosi potranno inoltre assistere a conferenze e masterclass per approfondire le proprie conoscenze su diversi temi. Infine, durante le serate sono previsti anche dei momenti di incontro before e after. Queste occasioni “permetteranno al pubblico di conoscere meglio le opere che verranno eseguite, di incontrare gli artisti, di approfondire i misteri del processo creativo e cogliere a pieno lo spirito dello spettacolo”, conclude Bruno Mantovani.

Ricordiamo inoltre che quest’anno il Printemps des Arts è gratuito per i minori di 25 anni.

Informazioni pratiche: