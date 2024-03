Le Printemps des Arts met à l’honneur la Terre

Le festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo se déroulera du 13 mars au 7 avril.

Quatre semaines durant la Principauté sera rythmée par l’art musical. Concerts, rencontres, tables-rondes, conférences… Le festival du Printemps des Arts s’ouvre à quiconque s’y intéresse. Depuis maintenant 40 ans que celui-ci existe, il conserve « ce qui constitue son essence : la création, la rencontre entre les arts, la redécouverte des œuvres du passé qui nous interpellent chaque jour différemment » souligne la Princesse Caroline, la président du festival.

Cette année, Bruno Mantovani est de nouveau dans le rôle de directeur artistique comme depuis trois ans. L’édition de 2024, intitulée « Ma fin est mon commencement », il semble placer la Terre au centre des performances. « Je n’ai pas voulu rendre hommage à un pays [comme les années passées], (…) mais plutôt au monde tout entier, la crise climatique actuel, le renouveau d’une forme d’écologie extrêmement concrète nous interroge beaucoup », définit-il.

Dans cette volonté, il met à l’honneur Le Chant de la Terre de Gustav Mahler. Trois versions différentes de cette œuvre seront proposées au cours du Festival.

Un festival multi-sensoriel adressé à tous

Le Printemps des Arts, ce n’est pas seulement de la musique, mais également une rencontre entre les arts et des moments d’échange. « Tous les sens seront mis à contribution : Sebastião Salgado sera présent en tant que photographe, mais aussi à travers Le Sel de la Terre, film que lui ont consacré Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado. Autre rencontre entre musique et arts visuels : trois compositeurs s’inspireront de l’art de Pier Paolo Calzolari et proposeront un parcours musical lors de l’exposition consacrée à cet artiste par le Nouveau Musée National de Monaco », ajoute le directeur artistique.

Fabrice Jünger pendant la Présentation de saison du Printemps des Arts à Hauser & Wirth Monaco – ©Mark Bradford

Au programme des concerts, le panel de genres et de styles permettra à chacun d’être satisfait. Par ailleurs, les plus curieux seront ravis d’assister aux conférences et masterclass pour élargir leurs connaissances sur diverses thématiques. Enfin, des before et after sont organisés lors des soirées. Ces occasions « permettront au public de mieux connaître les œuvres qui seront interprétées, de rencontrer les artistes, de percer les mystères de la création et d’appréhender le spectacle », conclut Bruno Mantovani.

Notez également que cette année, le Printemps des Arts est gratuit pour les moins de 25 ans.

Informations pratiques :