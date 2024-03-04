Фестиваль «Весна искусств» посвящён планете Земля

Фестиваль пройдёт с 13 марта по 7 апреля.

Pеклама

В течение четырех недель сердце Княжества будет биться в ритме классической музыки. Концерты, встречи, круглые столы и конференции — мероприятия «Весны искусств» открыты для всех желающих. За 40 лет своего существования фестиваль сохранил «то, что определяет его суть: творчество, синергию между разными видами искусства и новое прочтение произведений прошлого, которые каждый день бросают нам новый вызов», — отмечает президент фестиваля Принцесса Каролина.

У руля фестиваля, как и последние три года, находится художественный руководитель Бруно Мантовани (Bruno Mantovani). Тема 2024 года, которая получила название « Ma fin est mon commencement » («Мой конец есть мое начало»), посвящена Земле и ставит ее в центр всех выступлений. «Моя цель не ограничивается лишь данью уважения отдельно взятой стране, [как это было в прошлом], но направлена на выражение глубокого признания ко всей нашей планете. Сегодняшний климатический кризис и возникновение очень специфической формы экологического сознания ставят перед нами множество важных вопросов», — отмечает он.

В этом контексте центральное место займёт «Песни о Земле» Густава Малера. На фестивале будут представлены три различные интерпретации этого музыкального произведения.

Мультисенсорный фестиваль, доступный каждому

«Весна искусств» не ограничивается только музыкой, это также слияние различных видов искусств и обмен идеями. «Мы задействуем все чувства: Себастьяо Салгаду (Sebastião Salgado) предстанет перед зрителями не только в роли фотографа, но и через фильм о его работе «Соль земли», созданный Вимом Вендерсом и Жулиано Рибейро Салгаду. Кроме того, музыка и визуальное искусство вновь встретятся в одном пространстве: три композитора найдут вдохновение в творчестве Пьера Паоло Кальцолари (Pier Paolo Calzolari) и представят музыкальное путешествие во время выставки, посвященной этому художнику в Национальном музее Монако», — добавляет художественный руководитель.

Фабрис Юнгер на презентации сезона фестиваля «Весна искусств» в галерее Hauser & Wirth Monaco — © Марк Брэдфорд

Концертная программа представляет собой разнообразие жанров и стилей, способное удовлетворить вкусы самых взыскательных слушателей. Для тех, кто стремится расширить свои знания, будут организованы конференции и мастер-классы на различные темы. До и после концертов запланированы специальные мероприятия. Они «позволят зрителям глубже понять представляемые произведения, встретиться с их создателями, приоткрыть завесу тайны творческого процесса и более полно ощутить атмосферу представления», — подчеркивает Бруно Мантовани.

В этом году фестиваль «Весна искусств» открывает бесплатный доступ для молодежи до 25 лет.

Практическая информация: