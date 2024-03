Se siete in possesso di armi illegali, Monaco le ritira senza alcuna conseguenza

Photo di Kool C via Unsplash

Dal 25 marzo al 5 aprile 2024, la Sicurezza Pubblica lancia un’iniziativa che mira a semplificare la consegna delle armi allo Stato.

L’obiettivo di questa operazione è quello di consentire ai possessori di armi acquisite per eredità o trovate per caso senza conoscere il quadro giuridico della detenzione di disfarsene facilmente.

Spesso dimenticate o conservate con superficialità , come sottolinea il Governo di Monaco, queste armi aumentano il rischio di incidenti domestici, in particolare per i bambini. Possono anche essere utilizzate per attività criminali, ad esempio nei furti.

L’operazione segue il modello di un’iniziativa condotta in Francia alla fine del 2022. In totale, le autorità francesi hanno raccolto quasi 150.000 armi non dichiarate.

Non esitate a sbarazzarvi delle vostre armi per contribuire alla sicurezza pubblica nel Principato.

Per partecipare, basta prendere appuntamento con gli uffici del Dipartimento della Sicurezza Pubblica: