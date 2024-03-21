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Коротко

Монако предлагает сдать своё нелегальное оружие «без лишних вопросов»

Автор: Paul Brault
Опубликовано 21 марта 2024
пули для огнестрельного оружия
Фото Kool C на Unsplash
Автор: Paul Brault
- 21 марта 2024

С 25 марта по 5 апреля 2024 года Служба государственной безопасности Монако начнёт операцию, направленную на упрощение процедуры сдачи нелегального оружия.

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Цель этой инициативы — предоставить возможность владельцам оружия, унаследованного или найденного без осведомленности о правовых аспектах владения, без препятствий избавиться от него.

Правительство Монако подчеркивает, что такое оружие, часто заброшенное или хранящееся без должного ухода, может стать причиной домашних несчастных случаев, особенно с участием детей. Кроме того, оно может быть использовано для совершения преступлений, включая кражи со взломом.

Данная кампания организована на основе опыта, полученного в ходе аналогичной инициативы, проведенной во Франции в конце 2022 года, в результате которой французскими властями было изъято почти 150 000 единиц незадекларированного оружия.

Не упустите возможность избавиться от своего оружия и тем самым внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности страны.

Чтобы принять участие в инициативе, просто запишитесь на прием в Управление общественной безопасности:

  • по телефонам +377 93 15 31 26 или +377 93 15 31 38
  • либо по электронной почте: ppg@gouv.mc