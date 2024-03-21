Монако предлагает сдать своё нелегальное оружие «без лишних вопросов»
С 25 марта по 5 апреля 2024 года Служба государственной безопасности Монако начнёт операцию, направленную на упрощение процедуры сдачи нелегального оружия.
Цель этой инициативы — предоставить возможность владельцам оружия, унаследованного или найденного без осведомленности о правовых аспектах владения, без препятствий избавиться от него.
Правительство Монако подчеркивает, что такое оружие, часто заброшенное или хранящееся без должного ухода, может стать причиной домашних несчастных случаев, особенно с участием детей. Кроме того, оно может быть использовано для совершения преступлений, включая кражи со взломом.
Данная кампания организована на основе опыта, полученного в ходе аналогичной инициативы, проведенной во Франции в конце 2022 года, в результате которой французскими властями было изъято почти 150 000 единиц незадекларированного оружия.
Не упустите возможность избавиться от своего оружия и тем самым внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности страны.
Чтобы принять участие в инициативе, просто запишитесь на прием в Управление общественной безопасности:
- по телефонам +377 93 15 31 26 или +377 93 15 31 38
- либо по электронной почте: ppg@gouv.mc