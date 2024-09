Il Beaulieu Classic Festival presto in partenza

Il motto del festival “Classico… ma non solo” sarà rispettato…

È un evento che gli appassionati di musica non possono perdersi: il Beaulieu Classic Festival si tiene dal 14 al 21 settembre 2024. Questa nuova edizione, promossa dall’attore e comico Alex Vizorek, promette spettacoli ancora più eccezionali per rendere la musica classica accessibile a tutti.

L’evento ha preso il via sabato 14 settembre alle 10:00 in Place du Marché con il pianista di strada Steve-Villa Massone, per poi proseguire con il grande concerto di apertura, completamente gratuito, che si è tenuto alle 21:00 sulla spiaggia della Petite Afrique di Beaulieu, con l’Orchestra Filarmonica di Nizza.

Domenica 15 settembre, è stata la volta del Carnevale degli animali, con una serie di brani pittoreschi su leoni, canguri e tartarughe.

Martedì, invece, un altro tipo di performance attende il pubblico del Beaulieu Classic Festival: il Quatuor Elmire eseguirà Mozart e Beethoven.

Mercoledì 18 settembre, è il turno dell’ottetto Cello 8 by Talents Violon’Celles, diretto da Raphaël Pidoux, che si esibirà al Casino de Beaulieu. Il programma? Franz Schubert, Ständchen, Richard Strauss, Traumlicht, Camille Saint-Saëns e non solo.

Giovedì 19 settembre, il Janosak Ensemble presenterà il concerto The big B’s: Bach, Beethoven, Brahms, Beatles, Brubeck, mescolando elementi jazz e pop a partiture classiche di fama mondiale.

La cena di gala si terrà sabato 21 settembre all’Hôtel Royal Riviera. Il programma prevede una cena semi-gourmet e un viaggio attraverso la chanson francese del secolo scorso (Brel, Brassens, Trenet, Piaf, Chevalier, ecc.).

I quaranta cantanti del Chœur de l’Armée française (Coro dell’Esercito francese) chiuderanno in bellezza con canzoni tradizionali di tutto il mondo e canzoni francesi tratte dall’album “Paris Je T’aime”.