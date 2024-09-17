Beaulieu Classic Festival идёт полным ходом

В этом году фестиваль проходит в 22-ой раз © Beaulieu Classic Festival

Девиз фестиваля – «Классический… и не только» актуален и в этом году.

Любители музыки никогда не устают от этого события: Beaulieu Classic Festival проходит с 14 по 21 сентября. В этом году фестиваль проходит под покровительством актёра и юмориста Алекса Визорека и представляет ещё больше исключительных выступлений, чтобы донести классическую музыку до всех.

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Событие началось в субботу, 14 сентября, в 10 часов на рыночной площади с выступления уличного пианиста Стива-Вилла Массоне. Затем, в 21:00, на пляже Petite Afrique в Больё, состоялся большой бесплатный концерт в честь открытия фестиваля с участием филармонического оркестра Ниццы.

В воскресенье, 15 сентября, прозвучали живописные миниатюры льва, кенгуру и черепах из «Карнавала животных».

А во вторник публику Beaulieu Classic Festival ждёт совсем другое выступление. Квартет Эльмир исполнит произведения Моцарта и Бетховена.

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В среду, 18 сентября, в Казино Больё выступит октет Cello 8 ассоциации Talents Violon’Celles под руководством Рафаеля Пиду. Что в программе? «Серенада» Франца Шуберта, «Traumlicht» Рихарда Штрауса, Камиль Сен-Санс и многие другие.

Затем, в четверг, 19 сентября, Janosak Ensemble даст свой концерт The big B’s: Бах, Бетховен, Брамс, Битлз, Брубек, смешивая элементы джаза и поп-музыки во всемирно известных классических партитурах.

Торжественный ужин состоится в субботу, 20 сентября, в отеле Royal Riviera. В программе вечера – полугастрономический ужин под французский шансон прошлого века (Брель, Брассенс, Трене, Пиаф, Шевалье и пр.).

В финале четыре певца из Хора французской армии исполнят народные песни стран мира и французские песни из альбома «Париж, я люблю тебя» (Paris Je T’aime).