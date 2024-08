C’est bientôt le top départ du Beaulieu Classic Festival

La devise « Classique… mais pas que » du festival va être respectée…

C’est un événement dont les fans de musique ne se lassent pas : le Beaulieu Classic Festival aura lieu du 14 au 21 septembre 2024. Cette nouvelle édition, parrainée par l’acteur et humoriste Alex Vizorek, promet encore plus de performances exceptionnelles pour rendre la musique classique accessible à tous.

L’évènement sera lancé le samedi 14 septembre à 10 heures sur la place du marché avec le pianiste de rue Steve-Villa Massone. S’en suivra le grand concert d’ouverture, totalement gratuit, à 21 heures, sur la plage de la Petite Afrique de Beaulieu, en présence de l’orchestre philharmonique de Nice.

Le dimanche 15 septembre, place à des morceaux pittoresques qui mettent en scène un lion, un kangourou ou encore des tortues avec « Le Carnaval des Animaux ».

Quelques jours plus tard, le mardi, c’est une autre forme de performance qui attendra le public du Beaulieu Classic Festival. En effet, le Quatuor Elmire viendra interpréter du Mozart ainsi que du Beethoven.

Mercredi 18 septembre, c’est l’octuor Cello 8 by Talents Violon’Celles, sous la direction de Raphaël Pidoux, qui investira le Casino de Beaulieu. Au programme ? Du Franz Schubert, du Ständchen, du Richard Strauss, du Traumlicht, du Camille Saint-Saëns et bien d’autres.

Ensuite, le jeudi 19 septembre, Janosak Ensemble offrira son concert The big B’s : Bach, Beethoven, Brahms, The Beatles, Brubeck, distillant des éléments jazz et pop dans des partitions classiques mondialement connues.

Le dîner de gala se tiendra, quant à lui, le samedi 20 septembre à l’Hôtel Royal Riviera. Diner semi-gastronomique et voyage à travers la chanson française du siècle dernier (Brel, Brassens, Trenet, Piaf, Chevalier, etc.) sont au programme.

Les quarante chanteurs de Chœur de l’Armée française proposeront un final en beauté avec des chants traditionnels du monde et des chansons françaises issues de l’album « Paris Je T’aime ».