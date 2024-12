Dove festeggiare l’arrivo del 2025 a Monaco?

I consigli di Monaco Tribune su cosa fare a Capodanno! L’ultimo dell’anno è ormai alle porte e si ripropone la fatidica domanda: cosa facciamo a Capodanno? Ecco una panoramica degli eventi in programma nel Principato.

1. Festeggiare al Villaggio di Natale

Come ogni anno, il Villaggio di Natale si trasformerà in una gigantesca pista da ballo. A partire dalle 21:00, due DJ vi accompagneranno per inaugurare il nuovo anno! Per dare più spazio al pubblico, il Comune di Monaco ha deciso di installare un palco sul lato nord del Quai (accanto al negozio Ubaldi) in modo da accogliere altre 2.000 persone.

Infine, i tradizionali fuochi d’artificio faranno il loro tanto atteso ritorno a mezzanotte!

Il Villaggio di Natale propone un’ampia selezione di stand gastronomici – © Comune di Monaco

2. Place du Casino in festa

Per festeggiare l’arrivo del 2025, i DJ set di Luca Onere e Jo Paciello animeranno la piazza il 31 dicembre dalle 22:30 all’1:30.

3. Concludere il 2024 con un’esperienza gastronomica incredibile

Cosa c’è di meglio di un 31 dicembre per gustare una cena spettacolare in uno dei tanti ristoranti del Principato? Ecco la nostra selezione, a voi la scelta.

Il Quai des Artistes propone un menù di Capodanno a 275€ bevande escluse © Quai des Artistes

Sexy Tacos Monaco: partecipate a una serata messicana calorosa e divertente. Aperitivo, antipasto, piatto principale, dessert e una coppa di champagne sono inclusi nel menù!

Informazioni e prenotazioni al numero +377 99 90 73 38. 150€ a persona.

Mayabay Monaco: immergetevi nella bellezza della “notte delle lanterne” a partire dalle 20:00, al suono di musica dal vivo e gustando deliziose specialità asiatiche.

Informazioni e prenotazioni sul sito MayaBay Monaco o al numero +377 97 70 74 67. Circa 350€ a persona. Maybourne Riviera: una location idilliaca per festeggiare l’ultimo dell’anno. I ristoranti Ceto (gourmet) e Riviera propongono due menù eccezionali.

Informazioni e prenotazioni sul sito web di Maybourne Riviera o al numero +33 4 93 37 22 44. Circa 580€ per il Ceto e 340€ per il Riviera. Quai des Artistes: ispirato alle brasserie parigine, questo ristorante vanta un’atmosfera chic e accogliente, con una vista mozzafiato sugli yacht del porto.

Informazioni e prenotazioni sul sito web del Quai des Artistes o al numero +377 97 97 97 77. 275€, bevande escluse.

Per prenotare in tutti i locali seguenti, visitate il sito della Société des Bains de Mer.

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Louis XV – Alain Ducasse all’Hôtel de Paris: Ristorante 3*** – Cena del veglione di San Silvestro | Menù a 1.200 € a persona (bevande escluse) | Abbinamenti cibo-vino a 500 € a persona.

Le Grill: Ristorante 1* – Cenone di Capodanno | Menù fisso di 6 portate a 990€ a persona (bevande escluse)

La Salle Empire: Cenone di Capodanno | Menù spettacolo a 1.200€ a persona con abbinamenti enogastronomici

Le Bar Américain: menù a 450€ a persona, bevande escluse o cena à la carte dalle 20:00 alle 23:00. Spesa minima di 750€ per le bevande a partire dalle 22:00.

Casino de Monte-Carlo

Le Salon Rose: Piatti à la carte | Intrattenimento

Le Train Bleu: Piatti à la carte | Intrattenimento

Buddha-Bar

Cena al lounge con ½ bottiglia di champagne Prezzo: 450€

Cena al ristorante con ½ bottiglia di champagne Prezzo: 490€

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Le Blue Bay Marcel Ravin: cenone di Capodanno, 850€ a persona (inclusa 1/2 bottiglia di champagne Dom Ruinart a persona). Dalle 20:00.

La Table de Marcel: cenone di Capodanno, menù a 1100€ a persona (abbinamenti enogastronomici inclusi). Alle 20:00.

Ristorante L’Orange Verte: cenone di Capodanno, menù a 395€ a persona (inclusa 1/2 bottiglia di Champagne R de Ruinart 2016 a persona). Trio itinerante, close-up di magia e performer. Dalle ore 20:00.

Pop-up invernale “L’illusion parfaite du Chalet” al Blue Gin: aperitivo. Aperitivo dalle 17:00, ingresso libero. Festa dalle 23:00 in poi, su prenotazione, spesa minima per tavolo 350 € (per 2 persone, inclusa una bottiglia di Champagne). DJ dal vivo, close-up di magia e performer.

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno: ristorante 1 stella Michelin | Cenone di Capodanno | Menù di 6 portate a 990€ a persona (inclusa una coppa di champagne, carta dei vini a un costo extra)

L’Abysse Monte-Carlo: Cenone di Capodanno | Menù Omakase 500€ a persona (bevande escluse) o 700€ a persona con abbinamento vino e cibo

Salle Belle Epoque: Cenone di Capodanno | Menù fisso (compresa 1/2 bottiglia di champagne, acqua, caffè, intrattenimento musicale) | Prezzo: 700€, prezzo per bambini (sotto i 12 anni) 350€

Le Limùn: à la carte

Le Café de Paris

Pranzo di Capodanno: pranzo a buffet a 230€ a persona – 1 coppa di champagne inclusa

Cenone di Capodanno: À la carte. Intrattenimento musicale.

Amazonico Monte-Carlo:

New Year’s Eve early menu: 180€ a persona – Dalle 18:00 alle 18:30

New Year’s Eve menu: 650€ a persona (300€ compresi per le bevande) – Dalle 20:30 alle 22:00

The Club: Dalle 23:00 alle 4:00

Il Pavyllon Monte-Carlo offre un menù di 6 portate a 990€ a persona © Pavyllon Monte-Carlo

4. Chiudere il 2024 all’insegna della cultura

Il Théâtre des Muses Monaco propone una serata speciale per la notte di Capodanno e vi invita a festeggiare! Il programma prevede una rivisitazione del classico “Sogno di una notte di mezza estate”. Informazioni e prenotazioni sul sito del Théâtre des Muses.

La compagnia dei Ballets de Monaco presenta LA BISBETICA DOMATA al Grimaldi Forum. Uno spettacolo accompagnato dall’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. I biglietti sono disponibili sul sito web del Grimaldi Forum.

Godetevi un’esperienza lirica affascinante nella storica Salle Garnier con l’opera L’elisir d’amore di Donizetti. Per chi desidera continuare la serata in compagnia degli artisti della produzione, l’Opéra de Monte-Carlo offre un’esperienza unica che unisce arte e gastronomia nella prestigiosa cornice della galleria Hauser & Wirth. Visitate il sito dell’Opéra de Monte-Carlo per prenotare la serata.

Il palco del teatro © Théâtre des Muses

5. La festa, quella vera

Avete voglia di far festa a oltranza? Le discoteche del Principato sono pronte ad accogliervi fino a notte fonda!

Un’atmosfera glamour vi aspetta al Jimmy’z Monte-Carlo per un Capodanno memorabile.

Per inaugurare il nuovo anno, la Salle des Étoiles ospiterà un mix esplosivo di balli latini e acrobazie per una serata che si preannuncia indimenticabile. Lasciatevi trasportare dall’energia coinvolgente della musica latina, eseguita dal vivo da Los Pioneros del Ritmo.

Le discoteche di Port Hercule e del Principato, come La Rascasse, Twiga e Before, assicurano un passaggio al nuovo anno nel modo migliore possibile.