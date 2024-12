Où fêter le nouvel an 2025 à Monaco ?

Monaco Tribune vous conseille pour votre 31 !



La Saint-Sylvestre approche à grands pas et la question annuelle s’apprête à se poser de nouveau : Que faisons-nous pour le 31 ? Tour d’horizon sur les évènements prévus en Principauté.

1. Faire la fête au Village de Noël

Comme chaque année, le village de Noël va se transformer en piste de danse géante. Deux DJ sont prévus pour accompagner votre passage vers la nouvelle année à partir de 21h ! Afin de faire plus de place au public, la Mairie de Monaco a décidé d’installer une scène sur le côté nord du Quai (à côté de l’enseigne Ubaldi) permettant d’accueillir 2000 personnes supplémentaires.

Enfin, le traditionnel feu d’artifice fera son grand et attendu retour à minuit !

Le Village de Noël propose une large sélection de chalets pour se restaurer – © Mairie de Monaco

2. La place du Casino en fête

Les DJ sets de Luca Onere et Jo Paciello rythmeront la Place le 31 décembre de 22h30 à 1h30, pour célébrer l’arrivée de 2025.

3. Finissez 2024 avec une parenthèse gourmande d’exception

Quoi de mieux qu’un 31 pour profiter d’un magnifique repas dans l’un des nombreux restaurants de la Principauté. Voici notre sélection, on vous laisse faire votre choix.

Le Quai des Artistes propose un menu Réveillon à 275 euros hors boissons. © Quai des Artistes

Sexy Tacos Monaco : Envolez-vous pour une soirée mexicaine festive et chaleureuse. Apéritif, entrée, plat, desserts, et coupe de champagne sont compris dans le menu proposé !

Informations et réservations au +377 99 90 73 38. 150 euros par personne.

Mayabay Monaco : Profitez de la beauté de la « nuit des lanternes » à partir de 20h00, au son de live music et en dégustant de délicieuses spécialités asiatiques.

Informations et réservations sur le site internet du MayaBay Monaco ou au +377 97 70 74 67. Environ 350 euros par personne.



Maybourne Riviera : Un cadre idyllique pour un célébrer la nouvelle année. Les restaurants Ceto (gastronomique) et Riviera vous propose deux menus d’exception.

Informations et réservations sur le site internet du Maybourne Riviera ou au +33 4 93 37 22 44. Environ 580 euros pour le Ceto et 340 euros pour le Riviera.



Quai des Artistes : Inspiré des brasseries parisiennes, le restaurant se distingue par son ambiance chic et conviviale, avec une vue imprenable sur les yachts du port.

Informations et réservations sur le site internet du Quai des Artistes ou au +377 97 97 97 77. 275 euros hors boissons.

Pour réserver tous les prochains établissements, rendez-vous sur le site internet de la Société des Bains de Mer.

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris : Restaurant 3*** – Dîner de Réveillon de la Saint-Sylvestre | Menu à 1 200€ par personne (hors boissons) | Accords mets & vins à 500€ par personne.

Le Grill : Restaurant 1* – Dîner de Réveillon de la Saint-Sylvestre | Menu 6 plats unique à 990€ par personne (hors boissons)

La Salle Empire : Dîner de la Saint-Sylvestre | Menu spectacle à 1 200€ par personne avec accords mets et vins

Le Bar Américain : Menu à 450€ par personne hors boissons ou dîner à la carte de 20h à 23h. Dépense minimale boissons de 750€ à partir de 22h

Casino de Monte-Carlo

Le Salon Rose : Plats de fêtes à la carte | Animations

Le Train Bleu : Plats de fêtes à la carte | Animations

Buddha-Bar

Dîner lounge avec ½ bouteille de champagne Tarif : 450€

Dîner restaurant avec ½ bouteille de champagne Tarif : 490€

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Le Blue Bay Marcel Ravin : Dîner de la Saint-Sylvestre, Menu à 850€ par personne (1/2 bouteille de Champagne Dom Ruinart par personne incluse). A partir de 20h.

La Table de Marcel : Dîner de la Saint-Sylvestre, Menu à 1100€ par personne (accord mets & vins inclus). A 20h.

Restaurant L’Orange Verte : Dîner de la Saint-Sylvestre, Menu à 395€ par personne (1/2 bouteille de Champagne R de Ruinart 2016 par personne incluse). Trio en strolling, close up de magie & performers. A partir de 20h.

Pop-up hivernal « L’illusion parfaite du Chalet » au Blue Gin : Apéritif festif. Apéritif à partir de 17h, entrée libre. Soirée à partir de 23h sur réservation, dépenses minimum par table de 350€ (base de 2 personnes, incluant une bouteille de Champagne). Live DJ, close up de magie & performers.

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alléno : Restaurant 1 étoile au Guide Michelin | Dîner de réveillon de la Saint-Sylvestre | Menu 6 plats à 990€ par personne (incluse coupe de champagne, carte vins en supplément)

L’Abysse Monte-Carlo : Dîner de réveillon de la Saint-Sylvestre | Menu Omakase 500€ par personne (hors boissons) ou 700€ par personne avec accord mets et vins

Salle Belle Epoque : Dîner de réveillon de la Saint-Sylvestre | Menu unique (incluse 1/2 bouteille de champagne, eau, café, animation musicale) | Tarif: 700€, tarif enfant (moins de 12 ans) 350€

Le Limùn : à la carte

Le Café de Paris – La Brasserie du Tout Monaco

Déjeuner du Nouvel An : Déjeuner Buffet à 230€ par personne – 1 coupe de champagne comprise

Dîner du Nouvel An : À la carte. Animation musicale.

Amazonico Monte-Carlo :

New Year’s Eve early menu : 180€ par personne – De 18h a 18h30

New Year’s Eve menu : 650€ par personne (300€ compris pour les boissons) – De 20h30 à 22h

The Club : De 23h à 4h

Le Pavyllon Monte-Carlo propose un Menu 6 plats à 990€ par personne © Pavyllon Monte-Carlo

4. Conclure 2024 en culture

Le Théâtre des Muses Monaco vous propose une soirée spéciale réveillon et vous invite à venir faire la fête ! Au programme, la réadaptation d’un grand classique « Le songe d’une nuit d’été ».

Informations et réservations sur le site internet du Théâtre des Muses.

Informations et réservations sur le site internet du Théâtre des Muses. La compagnie des Ballets de Monaco vous propose une représentation de LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE au Grimaldi Forum. Une représentation accompagnée par L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Vous pouvez récupérer vos places sur le site Internet du Grimaldi Forum.

Vous pouvez récupérer vos places sur le site Internet du Grimaldi Forum. Profitez d’une expérience lyrique envoûtante dans l’historique salle Garnier avec l’opéra L’elisir d’amore de Donizetti. Pour ceux désireux de poursuivre la soirée en compagnie des artistes de la production, l’Opéra de Monte-Carlo vous plonge dans une expérience inédite alliant art et gastronomie dans le cadre prestigieux de la galerie Hauser & Wirth. Rendez-vous sur le site de l’Opéra de Monte-Carlo pour réserver votre soirée.

La scène du théâtre © Théâtre des Muses

5. La fête, la vraie

Envie de faire la fête jusqu’à pas d’heure ? Les établissements de nuit de la Principauté sont prêts à vous accueillir jusqu’au bout de la nuit !

Une ambiance glamour et festive au Jimmy’z Monte-Carlo qui vous ouvre ses portes pour une soirée du nouvel an mémorable.

À l’occasion du passage à la nouvelle année, un mélange explosif de danses latines et d’acrobaties sera donné à la Salle des Étoiles pour une soirée qui s’annonce inoubliable. Plongez dans l’énergie envoûtante de la musique latine, jouée en live par Los Pioneros del Ritmo.

Les boîtes de nuit du Port Hercule et de la Principauté telles que la Rascasse, le Twiga, le Before, accompagneront votre passage vers la Nouvelle Année de la meilleure des manières.