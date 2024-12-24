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Мероприятие

Где справить Новый год в Монако?

Автор: Loïc Savaresse
Опубликовано 24 декабря 2024
Фейерверки монако
В Порту Эркюль запланирован фейерверк. - © Дирекция по связям / Микаель Алези (Michael Alesi)
Автор: Loïc Savaresse
- 24 декабря 2024

Советы на 31 декабря от Monaco Tribune! Новый год приближается семимильными шагами, и снова встаёт извечный вопрос: Что делать 31 декабря? Предлагаем нашим читателям обзор намеченных в Княжестве мероприятий.

1. Торжество в Рождественской деревне

    Как и каждый год, Рождественская деревня превратится в гигантский танцпол. Два диджея поведут вас в Новый год с 21:00! Чтобы предоставить публике больше места, мэрия Монако решила установить сцену на северной стороне набережной (рядом с торговым центром Ubaldi), где поместятся ещё 2 000 человек.

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    Традиционный фейерверк засияет в полночь!

    Рождественская деревня предлагает широкий выбор ресторанных шале – © Мэрия Монако

    2. Праздник на площади Казино

    С 22:30 до 1:30 диджеи Лука Онере и Джо Пачелло отпразднуют на площади Новый год вместе с вами.

    3. Проводите 2024 год исключительной гастрономической трапезой

    Что может быть лучше, чем насладиться 31 декабря великолепной трапезой в одном из лучших ресторанов Княжества. Вот наша подборка ресторанов. Выбор – за вами!

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    Ресторан Quai des Artistes предлагает новогоднее меню за 275 евро без учета напитков. © Quai des Artistes

    Sexy Tacos Monaco: Праздничный и теплый мексиканский вечер. Аперитив, закуска, основное блюдо, десерты и бокал шампанского включены в предлагаемое меню!

    Информация и бронирование – по телефону +377 99 90 73 38. 150 евро на человека.

    Mayabay Monaco: С 20:00 наслаждайтесь прелестью «ночи фонарей» под звуки живой музыки и ароматы азиатской кухни. 

    Информация и бронирование – на сайте MayaBay Monaco или по телефону +377 97 70 74 67. Около 350 евро на человека. Maybourne Riviera: Райская атмосфера для празднования Нового года. Рестораны Ceto (гастрономический) и Riviera предлагают два исключительных меню.

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    Информация и бронирование – на сайте Maybourne Riviera или по телефону +33 4 93 37 22 44. Около 580 евро на человека в Ceto и 340 евро на человека в Riviera. Quai des Artistes: Ресторан, вдохновленный парижскими пивными барами, отличается шикарной тёплой атмосферой и захватывающим видом на яхты в порту.

    Информация и бронирование – на сайте Quai des Artistes или по телефону +377 97 97 97 77. 275 евро на человека без учёта напитков.

    Чтобы забронировать места в следующих ресторанах, перейдите на веб-сайт компании Société des Bains de Mer.

    Hôtel de Paris Monte-Carlo

    • «Louis XV – Alain Ducasse» в Hôtel de Paris: Ресторан 3*** – Новогодний ужин | Меню за 1 200 евро на человека (без учёта напитков) | Сочетания еды и вина – 500 евро на человека.
    • Le Grill: Ресторан 1* – Новогодний ужин | Меню из 6 уникальных блюд за 990 евро на человека (без учёта напитков)
    • La Salle Empire: Новогодний ужин | Ужин со спектаклем за 1 200 евро на человека с сочетанием еды и вина.
    • Bar Américain: Меню за 450 евро на человека без учёта напитков или комплексный ужин с 20:00 до 23:00. Минимальная стоимость напитков – 750 евро с 22:00.

    Casino de Monte-Carlo

    • Le Salon Rose: Праздничные блюда на выбор | Развлечения
    • Le Train Bleu: Праздничные блюда на выбор | Развлечения

    • Buddha-Bar 

    • Лаунж-ужин с ½ бутылки шампанского за 450 €
    • Ресторанный ужин с ½ бутылки шампанского за 490 €

    Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

    • Le Blue Bay Marcel Ravin: Новогодний ужин, меню за 850 евро на человека (включая 1/2 бутылки шампанского Dom Ruinart на человека). С 20:00.
    • La Table de Marcel: Новогодний ужин, меню за 1 100 евро на человека (включая сочетание еды и вина). С 20:00.
    • Restaurant L’Orange Verte: Новогодний ужин, меню за 395 евро на человека (включая 1/2 бутылки шампанского R de Ruinart 2016 года на человека). Гулянье втроём, магия и артисты крупным планом. С 20:00.
    • Зимний поп-ап «Идеальная иллюзия шале» в Blue Gin: Праздничный аперитив. Аперитив с 17:00, вход бесплатный. Вечером с 23:00 по предварительному бронированию, минимальная плата за стол – 350 евро (из расчета на двух человек, включая бутылку шампанского). Диджеи с живой музыкой, магия и артисты крупным планом.

    Hôtel Hermitage Monte-Carlo

    • Pavylon Monte-Carlo, ресторан Янника Аллено:  Ресторан * в гиде Мишлен | Новогодний ужин | Меню из 6 блюд за 990 евро на человека (включая бокал шампанского и дополнительную карту вин)
    • L’Abysse Monte-Carlo: Новогодний ужин | Меню Omakase 500 евро на человека (без учёта напитков) или 700 евро на человека с сочетанием еды и вина.
    • Salle Belle Epoque: Новогодний ужин | Единое меню (включая 1/2 бутылки шампанского, воду, кофе, музыкальное сопровождение) | Цена: 700 евро, детский ужин (до 12 лет) 350 евро.
    • Le Limùn: выбор в меню

    Le Café de Paris – La Brasserie du Tout Monaco 

    • Новогодний обед: Обед «шведский стол» за 230 евро на человека, включая 1 бокал шампанского.
    • Новогодний ужин: Выбор в меню. Музыкальное сопровождение.

    Amazonico Monte-Carlo:

    • Меню New Year’s Eve early: 180 евро на человека – с 18:00 до 18:30.
    • Меню New Year’s Eve: 650 евро на человека (включая 300 евро за напитки) – с 20:30 до 22:00.
    • The Club: С 23:00 до 4:00.
    В ресторане Pavyllon Monte-Carlo предлагается меню из 6 блюд за 990 евро на человека © Pavyllon Monte-Carlo

    4. Культурный финал 2024 года

    scene-theatre-des-muses
    Театральная сцена © Théâtre des Muses

    5. Настоящий праздник

    Хотите веселиться допоздна? Ночные заведения Княжества готовы принимать вас до утра!

    • Гламурная и праздничная атмосфера в Jimmy’z Monte-Carlo, который открывает для вас свои двери для незабываемого новогоднего вечера.
    • В ознаменование наступления нового года на сцене Звёздного зала будет исполнена взрывная смесь латиноамериканских танцев и акробатики. Вечер обещает быть незабываемым. Погрузитесь в чарующую энергию латиноамериканской музыки в живом исполнении Los Pioneros del Ritmo.

    Ночные клубы Порта Эркюль и Княжества, такие как Rascasse, Twiga и Before, блистательно перенесут вас в новый год.

    Salle-Etoiles-Monaco-Festival-Sporting-Summer
    Звёздный зал © Monte-Carlo Société des Bains de Mer