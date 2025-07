L’AS Monaco in Inghilterra per una settimana di preparazione intensa

Éric Dier torna ad allenarsi in patria con l’AS Monaco © Loïc Savaresse - Monaco Tribune

L’AS Monaco è arrivato in Inghilterra con un gruppo di 32 giocatori per affrontare il Coventry e il Nottingham Forest.

Due anni dopo la tappa dell’estate 2023, i giocatori di Adi Hütter sono tornati a St. George’s Park. Partiti dal Principato domenica mattina, i biancorossi sono atterrati oltremanica poco prima di mezzogiorno (ora locale), pronti per una settimana di lavoro intenso, dal 13 al 19 luglio.

Il centro d’allenamento della Federazione inglese, con i suoi 14 campi esterni tra cui una replica esatta del terreno di Wembley, offre un ambiente ideale per la preparazione fisica. Eric Dier, forte delle sue 49 presenze con la Nazionale inglese, si allenerà in un contesto a lui familiare. Anche Paul Pogba, nuova recluta del club, ha dato appuntamento ai suoi tifosi in Inghilterra sui suoi canali social: qui dovrebbe toccare i primi palloni con la maglia del Monaco.

In programma due prove impegnative

La settimana prevede due amichevoli di livello. Mercoledì 16 luglio alle 18:00 (ora italiana), il Monaco affronterà il Coventry City, club di Championship, per la prima sfida storica tra le due squadre. Sabato 19 luglio alle 16:00, invece, i biancorossi sfideranno il Nottingham Forest, rivelazione della scorsa stagione in Premier League (7° posto), allo SMH Group Stadium di Chesterfield.

Spazio ai giovani

Adi Hütter ha convocato 32 giocatori per questa trasferta, tra cui otto provenienti dall’Academy La Diagonale. Una scelta che conferma la filosofia del club, da sempre orientata alla valorizzazione dei propri talenti.

La prima sessione di allenamento si è aperta con esercizi di precisione e possesso palla a due tocchi, seguiti da una partitella su campo ridotto. I compagni di squadra del difensore inglese seguiranno un programma con due sessioni giornaliere per aumentare progressivamente il ritmo.

Un piano che ricorda quello del 2023, quando il Monaco si era imposto contro il Betis Siviglia (3-1) e il Leeds United (2-0). L’obiettivo resta lo stesso: farsi trovare al top per l’inizio della stagione ufficiale.