ФК «Монако» в Англии на неделю интенсивной подготовки

ФК «Монако» разбил лагерь на «Английском Клерфонтен» с командой из 32 игроков для матчей с «Ковентри» и «Ноттингем Форест».

Спустя два года после проезда летом 2023 года игроки Ади Хюттера вернулись в Сент-Джорджес-Парк. Покинув Княжество в воскресенье утром, красно-белые прибыли через Ла-Манш незадолго до полудня (по местному времени), готовые к неделе интенсивной работы с 13 по 19 июля.

Тренировочная база Английской федерации с 14 открытыми полями, включая точную копию стадиона «Уэмбли», представляет собой исключительные условия для улучшения физической формы. Эрик Дайер, за плечами которого 49 матчей за сборную Англии, будет играть в знакомой обстановке. Новичок Поль Погба также сообщил в своих социальных сетях о встрече со своими болельщиками в Англии, где он, как ожидается, впервые сыграет за «Монако».

Два запланированных теста уровня

Программа обещает быть насыщенной, в ней – два товарищеских матча. В среду, 16 июля, в 18:00 (по французскому времени) «Монако» встретится с командой Чемпионата «Ковентри Сити» в своей исторической первой встрече. В субботу, 19 июля, в 16:00 монегаски сразятся с «Ноттингем Форест», открытием прошлого сезона Премьер-лиги (7-е место), на стадионе «SMH Group» в Честерфилде.

Почетное место – монегасской молодёжи

Ади Хюттер вызвал на эту поездку 32 игрока, в том числе восемь из академии «La Diagonale». Такая уверенность в молодых талантах отражает философию клуба, которая делает акцент на развитии местных талантов.

Первая тренировка началась с отработки навыков точности и сохранения мяча в два касания, после чего состоялся матч на малом поле. Товарищи по команде защитника сборной Англии получат пользу от двух ежедневных тренировок для укрепления своей физической формы.

Программа напоминает программу 2023 года, когда «Монако» одержал чистую победу, обыграв «Бетис» из Севильи (3:1), а затем «Лидс» (2:0). Цель остается прежней – достичь вершины к официальному возобновлению чемпионата.