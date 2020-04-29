Жизнь в условиях самоизоляции: как обстоят дела у жителей Монако на карантине?

Следуя примеру своего французского соседа, власти Княжества призвали население оставаться дома, чтобы ограничить распространение COVID-19. Поэтому с 16 марта жители Монако находятся дома и свыкаются с новым образом жизни, в котором сидение взаперти целыми днями, увы, связано не только с праздничными днями. Чем же занимаются люди на карантине в Монако помимо удаленной работы, помощи детям с домашним заданием и домашних обязанностей?

В заточении, но не в отчаянии. Джулия Морали (Julia Moraly) и Карин Грамалья (Karine Gramaglia) обе живут в Монако, обе являются мамами, а также обе состоят в группах поддержки на «Фейсбуке». У них не возникло вопросов о необходимости введения режима самоизоляции. «Я совсем не удивилась, наши итальянские соседи уже давно начали его постепенно вводить. Закрытие Монако на карантин было неизбежно» – уверяет Джулия Морали. «Поначалу я в это не верила, думала, что мы можем этого избежать…» – говорит Карин Грамалья – «В последний раз я выходила из дома в пятницу, 13 марта, чтобы забежать в офис. Когда я закрыла дверь вечером того дня, я не предполагала, что не вернусь на работу еще так долго».

Жизнь по принципу «трёх У»

После того, как правительство официально заявило о начале карантина, многое начало меняться. Теперь нужно было устраивать свою повседневную жизнь так, чтобы не нарушать порядок тех, кто живет с тобой, осваивать новые обязанности, вырабатывать новые привычки (это касается и удаленной работы, и похода за покупками). Если у Карин Грамалья был некий «страх перед кардинальными изменениями в жизни», то Джулия Морали приняла этот «один бесконечный день» как данность.

Жизнь в её семье теперь строится, как она любит повторять, по принципу «трёх У»: уборка, учеба, ужин. Поход за продуктами один раз в неделю – теперь единственный повод выйти из дома. Для Джулии очевидно, что прогулки сейчас исключены. Немного сбросить моральное напряжение во время «бесконечных дней» помогают прогулки по балкону. Те, у кого они есть, безусловно, находятся в выигрышном положении.

Для Карин Грамальи введение самоизоляции, несмотря ни на что, было облегчением. «Оставаясь дома, мы защищаем себя, защищаем других и держим распространение болезни под контролем. То, что, ничего не делая, мы не изменим ситуацию к лучшему – не правда!». Так же, как и Джулия, Карин и ее дети решили не выходить из дома. «Нам повезло, что у нас есть балконы, куда можно выйти и немного проветриться. Иногда по вечерам в субботу звучит музыка, мы танцуем, приветствуем друг друга с балкона, это очень мило и трогательно». В её семье только муж «ненадолго выходит из дома два раза в неделю, чтобы решить срочные дела по работе и купить продукты». Что касается распорядка дня в семьях Джулии и Карен, утром – «домашняя школа», днем – «готовка, настольные игры, немного работы по удалёнке и много общения» и, наконец, вечером – видеоконференции, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, общаться и играть.

«Как хорошо, что мы живем в Монако»

На территории Монако, площадь которого всего 2,02 км2, проживает более 38.000 жителей 139 различных национальностей. Города плотно застроены – за окном совсем не воодушевляющий пейзаж. Однако, как подчеркивает Карин Грамалья, у ее французских друзей, живущих в частном доме, «самоизоляция проходит совсем по-другому, ведь дети могут выходить в сад». В Монако же жители «привыкли постоянно видеть из окна урбанистические пейзажи». Что обе женщины, Джулия и Карин, отмечают в первую очередь, так это, сильные стороны Княжества. «Мы действительно находимся в привилегированном положении в медицинском, социальном и экологическом аспектах» – говорит Джулия – «Некоторые вещи можно было бы организовать получше, но по сравнению с нашими французскими или итальянскими соседями, наша нынешняя жизнь гораздо более приятная». Карин отметила положительные моменты, связанные со организацией школьного обучения, в том числе она оценила участливость преподавателей по отношению к ученикам. «Ребята быстро и хорошо адаптировались к новым условиям. С первых же дней учебный процесс был четко налажен. Скорость, с которой дети интегрировались в новую систему, меня поразила».

«Мне пришло огромное количество предложений о помощи, это было очень трогательно»

Переосмысление повседневной жизни, переориентация на семейные ценности, возвращение к некоторым заброшенным ранее видам деятельности… Это только внешне кажется, что во время самоизоляции у людей происходит падение ценностей. На самом деле, если отбросить внешний фактор, то станет понятно, что сейчас активно идет процесс солидарности. О взаимопомощи и общем образе жизни все давно забыли – настолько эгоцентричным был мир до сих пор. А теперь из-за вынужденной изоляции, кажется, появляется желание стать ближе к своим соседям, ровно как и появляется желание почувствовать связь с другими жителями Монако. Это общее единение настолько чудесно, что безусловно, станет основой для налаживания связи между людьми и укрепит существующую солидарность.

Карин Грамалья не ждала, пока засвирепствует COVID-19. Еще задолго до пандемии она начала публиковать в своей группе «Помощь и работа в Монако» на «Фейсбуке» предложения о работе, вакансии, информацию об общественных мероприятиях, предложения о волонтерстве. За 5 лет существования группы она помогла многим жителям Монако найти работу и сотрудников. Во время всеобщей самоизоляции Карин не унывает и публикует подбадривающие посты: «Я призывала вас к проявлению солидарности, но при строгом соблюдении мер безопасности. Мне пришло огромное количество предложений о помощи, это было очень трогательно». Карин всегда внимательно следит за тем, что публикуют в ее группе, чтобы «удалять всё, что может стать причиной для беспокойства участников группы, что не имеет отношения к делу или не вызывает доверия». Она также задумывается о создании второй группы под названием «В заточении, но не в отчаянии», позитивное содержание которой должно будет стать глотком свежего воздуха в период тревог и неопределенности. «Назначение этой группы – сделать так, чтобы люди продолжали смеяться и сохраняли стойкость духа благодаря совместному прослушиванию музыки, рассказыванию шуток. В этой группе будет много самоиронии и возможностей посмеяться даже над такой сложной ситуацией, какую мы наблюдаем сейчас!»

Джулия Морали тоже почувствовала необходимость создать группу на «Фейсбуке». Какова была причина создания группы «Помощь жителям Монако во время самоизоляции»? «Я спросила себя: если завтра мой муж или я заболею, кто нам поможет? Наши семьи далеко. Я была уверена, что я не одна об этом задумывалась». И это правда. Ориентация группы на растущую солидарность, сбор практической информации, поддерживание общения позволяют жителям Монако знакомиться с соотечественниками, с которыми они бы вряд ли познакомились при других обстоятельствах.

«Создание нового мира после пандемии»

Какова цель всех этих групп на «Фейсбуке»? Без сомнения, их основная задача – дать людям возможность не чувствовать себя одинокими, несмотря на изоляцию и поддерживать хорошее настроение. Эта поддержка совершенно необходима, когда вокруг так много неопределенности не только в отношении нынешней ситуации, но и в отношении будущего. Карин Грамалья уже думает о будущем. Сегодня трудно представить, каким будет мир после окончания борьбы с коронавирусом, но, очевидно, он не будет таким, как прежде. «Я думаю, группа «Помощь и работа в Монако» будет полезна при реорганизации, создании нового мира после пандемии — мира, который мы еще не знаем. Он снова будет меняться так, как он меняется сейчас. Мы не должны потерять солидарность. Мы должны держаться вместе и прикладывать все возможные усилия для общего сплочения. Я убеждена, что если мы объединим нашу энергию и веру, мы со всем справимся!» Чтобы жители Монако сдались? Да никогда!