ФК «Монако» пожертвовал 50 000€ на борьбу с коронавирусом

ФК «Монако» направляет свою поддержку тем, кто в первых рядах на ежедневной основе борется с Ковид-19. Футбольный клуб Княжества создал онлайн сбор пожертвований, и в полном составе осуществил первое пожертвование в фонд в размере 50 000€.
«Красно-белые» оказывают свою поддержку тем, кто борется с коронавирусом каждый день, уже более нескольких недель, чтобы минимизировать последствия этого кризиса. Через свою благотворительную программу AS Monacoeur футбольный клуб оказывает финансовую поддержку Красному Кресту Монако, запустив онлайн сбор пожертвований. Эта кампания по сбору средств была начата с первоначального взноса в размере 50 000 евро от полного состав «Монако».
«В период всеобщей мобилизации против Ковид-19 важно проявить свою солидарность, а для ФК «Монако» оказать свою поддержку посредством своих действий», – отметил Олег Петров, вице-президент и генеральный директор ФК «Монако». «Многочисленны те, кто каждый день в первых рядах противостоит этому кризису. В их число входят медицинские работники и волонтеры Красного Креста, и я желаю от лица клуба выразить им признание, которое они всецело заслуживают», – добавил он.
Собранные средства позволят поддержать действия Красного Креста Монако:
Чтобы внести свой вклад в онлайн сбор средств для Красного Креста Монако, перейдите на эту страницу Go Fund Me.
В то же время в рамках поддержки Больничного центра Княгини Грейс ФК «Монако» предоставил помещения своей тренировочной базы в Ля Тюрби и общежития Академии (центр Жан-Жорес), а также поддерживает кампанию по сбору крови.
«Медицинские комплексы по-прежнему испытывают потребность в донорах, и нам кажется естественным напомнить об этом, чтобы оказать помощь в той мере, в которой это возможно в условиях нынешнего санитарного кризиса», – подчеркнул главный врач ФК «Монако» Луис Тиль-Перес.
Если вы желаете принять участие в сборе донорской крови в центре переливания крови при Больничном комплексе Княгини Грейс, ознакомьтесь со всей информацией тут: Донорская кровь в Монако.
Чтобы сдать кровь во Франции, обратитесь в центр сбора при EFS (Французский Центр Крови). Больше информации: Донорская кровь во Франции.
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