Экзотический сад Монако рассказывает о своих сокровищах

Если Монако является княжеством, то Экзотический сад Монако – это королевство со своими роскошными и необычными растениями. Нынешний период изоляции такой же сюрреалистичный, как и экзотические растения. Поэтому ботаники этого королевства решили поделиться со всеми через Facebook по одному сокровищу в день во время всего периода закрытия. Все началось с мексиканского эпифита.

Это огромное разнообразие кактусов и других видов суккулентов удивит любого. Мы поделимся с вами самыми необычными растениями Экзотического сада Монако.

Парад кактусов и других суккулентов начался с Тилландсии фиалкоцветковой. Этот эпифит растет в Центральной Америке – от Мексики до Коста-Рики. На основе этого вида создано самое большое число культиваров и гибридов, отличающихся порой невероятной красотой.

Ариокарпус. Название происходит от древнегреческого «ария» (вид дуба) и «карпос» (плод), потому что плоды этих растений похожи на желуди. Эти кактусы, которым более 20 лет, находятся на самой высокой оранжерее Экзотического сада. Они словно пытаются дотянуться до палящего солнца Мексики.

Мелокактус Бродвей, или Дынный кактус. У этого кактуса появляются беловатые волоски на верхушке, когда он становится достаточно взрослым для цветения. Он так защищает свои цветы, а затем и плоды, которые при созревании выталкиваются наружу. Деградация естественной среды обитания этого растения в Карибском бассейне вызывает его упадок, что делает его охраняемым видом.

Переския сахароза. Этот очень большой розово-фиолетовый цветок назван в честь французского астронома Николя Клода Фабри де Переска. Это один из немногих кактусов, у которого есть листья и шипы. Этот род – древнейшая форма кактуса.

Эхеверия леукотриха (беловолосая). Это маленькое мексиканское растение уменьшает испарение благодаря легкому пуху, который покрывает его листья, в то время как алые цветы притягивают всех опылителей вокруг. С марта по май этот кустарник имеет трубчатую форму с красно-фиолетовыми цветами.

Экзотический сад Монако открылся для посещения в феврале 1933 года, а в середине 1960-х годов при нём был создан ботанический центр и специальный питомник. Этот сад является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Княжества.