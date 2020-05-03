Трудности работников частных компаний после карантина

Первые мероприятия по снятию карантина в Монако запланированы на 4 мая. Тогда же постепенно начнут возобновлять работу и предприятия частного сектора. Пока специалисты будут искать способ, как окончательно побороть COVID-19, служащим частных предприятий придется приспосабливаться к новым условиям работы в мире, ослабленном кризисом в сфере здравоохранения.

Несмотря на кажущееся спокойствие, царящее на пустынных улицах, предприятия обеспокоены своим будущим. За минувшие недели вокруг этой темы разгорелись жаркие споры. Работники частного сектора, или по крайней мере некоторые из них, скоро вернутся к работе. Но кто конкретно? И с какими проблемами им придется столкнуться?

Работников частных компаний в Монако

По данным службы государственной статистики Монако, на конец 2019 года в частном секторе страны работает 53.091 человек. Это больше, чем в 2018 году. 60% работников – мужчины, большинство из которых не являются подданными княжества: они живут за пределами Монако и приезжают сюда только на работу.

Подавляющее большинство этих работников – французы, занятые в сфере услуг, столь востребованной сегодня на рынке труда. Более 40.000 человек, работающих в Монако, не живут там, а лишь получают там зарплату.

23% сотрудников работают в научно-технических центрах, в административных службах и отделах вспомогательного обслуживания. Наблюдается явное неравенство в распределении рабочих мест между мужчинами и женщинами: 8035 мужчин против 4158 женщин. На втором месте по популярности стоит гостинично-ресторанный бизнес, который, безусловно, пострадает от нынешней ситуации.

«Я всё делаю немного медленнее»

Бруно – менеджер крупной монакской компании, специализирующейся на установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Он живет за пределами Княжества и сейчас, в период самоизоляции, ведет работу из своего дома в Ницце. «В начале эпидемии компания открыла доступ к локальному серверу, чтобы мы могли работать так, как будто находимся в офисе. Мне комфортно работать из дома, но я всё делаю немного медленнее из-за низкой скорости Интернета» – говорит он.

Благодаря платформам для общения, таким как «Teams», у некоторых сотрудников есть возможность продолжить работу. Совсем скоро откроются строительные площадки и Бруно прямо из дома рассказывает рабочим о мерах предосторожности и профилактики во время пандемии коронавируса. «Со вчерашнего дня одна из бригад заказчика трудится на строительной площадке. На этом объекте наша компания отвечает за прокладку водопроводных труб, мы не хотим тормозить общий рабочий процесс, поэтому уже выполнили все обязательства со своей стороны. Эта стройка стала нашим «испытательным полигоном» – там мы выполнили свой первый заказ после столь затянувшегося перерыва» – объясняет он.

«В подвешенном состоянии»

Вопрос, который волнует многих французов, работающих в Монако – дата окончания карантина. Действительно, шаги по снятию ограничительных мер будут предприниматься во Франции и в Монако в разное время. «Этот вопрос возник после того, как князь Альбер объявил, что карантин в Монако отменят чуть раньше, чем во Франции. Сам я сейчас нахожусь в подвешенном состоянии. Мы договорились, что сотрудники постепенно будут возвращаться к работе. В приоритетном порядке будут возвращены те, кому для работы необходимо непосредственное физическое присутствие. У таких, как я, у кого есть возможность работать удаленно, карантин кончится 11 мая» – объясняет Бруно.

«Невозможно оценить ущерб, нанесенный вирусом»

И хотя перспектива снятия карантина становится реальной, Бруно четко представляет себе трудности, которые возникнут в следствие беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, особенно в строительном секторе. По его мнению, до тех пор, пока не будет разработана вакцина, соблюдение мер безопасности и профилактики для предотвращения распространения вируса останется обязательными. Будут пересмотрены подходы к оценке производительности и продолжительности рабочего дня.

«Вдобавок ко всему, это повлияет на глобальную экономику. Всем известно, что в экономике Монако важное место занимает деятельность, связанная с туризмом, азартными играми и гостиничным бизнесом. Эти сектора сейчас полностью прекратили работу, и это продлится еще некоторое время. Возвращение к работе будет происходить очень медленно, и на данный момент невозможно оценить ущерб, нанесенный вирусом» – заключает он.