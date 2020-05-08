Что происходит в Океанографическом музеи Монако во время карантина?

С момента своего создания в 1910 году, Океанографический музей Монако ни разу не закрывал свои двери для посетителей. Ни во время эпидемии испанки в начале XX века, ни во время Первой и Второй мировых войн. В этом году COVID-19 пошел наперекор историческим традициями. Но несмотря на закрытие, жизнь в музее идет своим чередом, ведь работникам нужно продолжать ухаживать за животными и растениями.

В свете бушующей в настоящее время пандемии коронавируса Океанографический музей Монако переживает трудные времена. Тем не менее, некоторые сотрудники учреждения продолжают приходить на работу в знаменитый музей на берегу Средиземного моря. И тому есть причина: отсутствие посетителей не означает, что можно забросить свои обязанности по уходу за животными! Это подтверждает заведующий отделом аквариумов Оливье Брюнель (Olivier Brunel).

С заботой о животных

«Наши обязанности никто не отменял. Поскольку мы заботимся о живых существах, независимо от того, есть посетители или нет, мы должны быть на работе. В связи с этим нам пришлось немного изменить порядок выполнения обязанностей. Мы, конечно же, соблюдаем защитные меры. Самая трудная задача сейчас, во время карантина связана с отслеживанием поставок необходимых нам ресурсов, мы всеми силами стараемся избежать возможных проблем с доставкой и хранением запасов на складах. Например, мы заказали очень большое количество корма и кислорода для аквариумов».

Измененный распорядок работы

С другой стороны, типичный рабочий день сейчас проходит совсем «нетипично». «Утром мы делаем обход аквариумов», – рассказывает главный смотритель музея. – «Мы проверяем, чтобы не было никаких технических проблем, чтобы рыба была в порядке, чистим стекла и песок, кормим маленьких обитателей. Также в свободное от этой работы время мы занимаемся кораллами: сейчас мы активно разводим их, чтобы аквариумы стали еще более красивыми к моменту, когда музей вновь откроется для посещения. Но с нынешним небольшим штатом сотрудников свободное время появляется весьма нечасто».

Пустой Океанографический музей – раздолье для рыб

Новая ситуация – новое поведение. Несмотря на то, что Оливье Брюнель страдает из-за отсутствия посетителей, с которыми он привык разделять свою страсть к морю, он признает, что в нынешней ситуации есть и свои плюсы. «Из-за отсутствия шума и толп людей, мы, наконец, увидели некоторых рыб, которые до сих пор были немного застенчивыми. Например, мы смогли полюбоваться груперами, которые обычно никогда не выплывают из укрытий при публике. Мы проводим больше времени перед аквариумами. Это не только доставляет нам удовольствие, но и дает нам возможность лучше понять морские экосистемы и заново открыть их для себя».

Посетители Океанографического музея Монако могут не переживать: о растениях и животных заботятся хорошо, так что, когда музей снова откроется для посещения, его обитатели предстанут для посетителей в лучшем свете.