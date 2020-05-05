Князь Альбер присоединился к всемирному сбору средств на борьбу с коронавирусом

Князь Альбер II поддержал инициативу Евросоюза по всемирному сбору средств на создание вакцины, диагностику и лечение коронавируса. Вчера Князь принял участие в донорской онлайн-конференции «Глобальный ответ на коронавирус», в ходе которой было собрано 7,4 млрд. евро от доноров со всего мира.

Монако приняло участие в мировом онлайн-марафоне по сбору 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом. Инициаторами этого мероприятия выступили Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Князь Альбер, в свою очередь, записал видеообращение, чтобы поддержать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и рассказать о роли Княжества в мировой солидарности.

Место Монако в мировом порядке

Князь Альбер напомнил, что «этот кризис должен побудить нас к большей солидарности», и что Княжество всегда помогало миру справиться с глобальными вызовами. «Вот почему сегодня Княжество в знак солидарности обязуется внести свой вклад в эти общие усилия», – отметил Князь. В апреле глава Монако сократил бюджет Княжеского дворца на 40% из-за «беспрецедентных экономических последствий» эпидемии коронавируса.

Князь Альбер также подчеркнул важность обеспечения равного доступа к основным медицинским технологиям в борьбе с вирусом. «Я убежден, что только вместе и сплоченно мы сможем преодолеть этот вызов, который в нашей новейшей истории не имеет аналогов. Вместе и сплоченно у нас будет также возможность направиться в будущее по более устойчивому и безбарьерному пути».

Князь не уточнил сумму пожертвования, но Княжеский дворец рассказал, что «часть средств, собранных Монако, будет направлена, в частности, на поддержку действий Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), с которым Монако сотрудничает на протяжении многих лет».

«Глобальный ответ на коронавирус»

Организаторами мероприятия выступили Евросоюз, не входящие в ЕС Великобритания и Норвегия, а также Япония, Канада и Саудовская Аравия как председатель G20. Средства были собраны при поддержке Всемирного банка, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и некоторых состоятельных людей мира.

«У нас получилось! Мы собрали 7,4 миллиарда евро», – сказала Урсула фон дер Ляйен, добавив, что американская певица Мадонна внесла 1 миллион долларов. Около 40 стран и 20 организаций откликнулись на эту инициативу.

Все средства от коронавируса, включая созданную в перспективе вакцину, медикаменты и наборы тестов для выявления коронавируса должны быть доступными для всех стран мира, рассматриваться как глобальные общественные блага, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным AFP, вирусом уже заразились по меньшей мере 3,5 миллиона человек во всем мире, включая 1,5 миллиона человек в Европе, и он унес жизни почти 250 000 человек, в том числе 143 000 человек в Европе. Монако начало постепенно возвращаться к нормальной жизни в понедельник после 49 дней строгих ограничений.