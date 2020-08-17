











В прошлую пятницу, на стадионе « Луи II » в Монако, состоялся легкоатлетический турнир «Herculis», этап Бриллиантовой лиги. Побывав на месте событий, «Monaco Tribune» делится со своими читателями самыми запоминающимися моментами соревнования. Среди них – новый мировой рекорд на дистанции 5000 метров, установленный угандийцем Джошуа Чептегеи (Joshua Cheptegei), а также прыжок за 6 метров новой звезды мировой легкой атлетики – Армана Дюплантиса (Armand Duplantis).

Наш специальный корреспондент со стадиона «Луи II» в Монако

« Луи II » наконец проснулся после продолжительного весеннего сна. Аплодисменты на уютных трибунах монегаскской арены не утихали ни на минуту, пятничным вечером, отмеченным выступлением Джошуа Чептегеи. Угандиец, с поразительной легкостью, будто пролетел дистанцию в 5000 метров (12.35,36), побив таким образом предыдущий мировой рекорд, установленный 31 мая 2004 года, несокрушимым эфиопом Кененисой Бекеле (Kenenisa Bekele), (12.37,35). «Я обязательно отпраздную свой мировой рекорд по возвращении домой – это точно! » – довольно заявил Джошуа Чептегеи сразу после забега. «Я смог преодолеть лимит своих возможностей. В этом году мне потребовалось много моральных усилий и дисциплины, чтобы мотивировать себя, но у меня получилось, благодаря моей семье в Уганде. Монако — это воистину особенное место, которое воодушевляет на рекорды.» Это был великолепный спортивный вечер: большое количество лучших результатов сезона, которые до поздней ночи, сменяли друг друга от дисциплины к дисциплине.

Великолепный Орландо Ортега

Вечер начался с одной из самых зрелищных дисциплин турнира – забега на 110 метров с барьерами, победителем которого стал серебряный призёр Олимпийских игр Орландо Ортега (Orlando Ortega). Испанец выиграл забег, показав великолепный результат в 13,11 (личный рекорд) и опередив англичанина Эндрю Поцци (Andrew Pozzi), (13,14), а также француза Вийема Белосяна (Wilhem Belocian), (13,18). «Я старался сделать все, что в моих силах, в этом великолепном соревновании», — признался Орландо Ортега после забега. « Это был трудный сезон, однако я все равно пытался тренироваться, и я очень рад начать сезон именно так ». Несколькими минутами позднее, американец Донаван Брейзер (Donavan Brazier) побил рекорд года (1.43,15) на дистанции 800 метров, опередив своего соотечественника Брайса Хоппеля (Bryce Hoppel), (1.43,23) и канадца Марко Аропа (Marco Arop), (1.44,14). Закончив забег четвёртым, француз Бенджамин Робер (Benjamin Robert) показал лучший результат сезона среди французов, пробежав со временем 1.44,56.

Орландо Ортега

Арман Дюплантис повышает планку

В это самое время, перед трибунами, которые, как правило, занимают несколько более рьяные болельщики ФК «Монако», Арман Дюплантис (Armand Duplantis), прыгнув на 6 метров, уничтожил конкуренцию за победу в прыжках с шестом, побив таким образом рекорд года в соревнованиях под открытым небом. Шведский спортсмен, будучи рекордсменом мира в помещениях вот уже несколько месяцев, даже осмелился установить планку на высоте 6 метров 15 сантиметров, чтобы попытаться побить рекорд легендарного украинского спортсмена – Сергея Бубки (6,14 м). Несмотря на три неудачные попытки на этой высоте, «Мандо» Дюплантису удалось очаровать публику этого этапа Бриллиантовой лиги. «Для меня было важно прыгнуть выше 6 метров. Я хотел доказать себе и остальным, что нахожусь в хорошей форме,» — объяснил нам Арман по завершении соревнования. «Мне всё еще есть над чем поработать, есть две-три вещи которые хотелось бы улучшить, но нужно просто войти в ритм. Физически, я чувствую себя хорошо.»

Хеллен Обири

Блистательные Хеллен Обири и Карстен Вархольм

У женщин, кенийка Хеллен Обири (Hellen Obiri), победила в забеге на 5000 метров, с лучшим результатом сезона в мире (14.22,12) оставив позади главную фаворитку, двухкратную чемпионку мира на дистанциях 1500 и 10000 метров Сифан Хассан (Sifan Hassan). На других дистанциях, в забеге на 400 метров, с лучшим результатом сезона победила американка Линна Ирби (Lynna Irby), (50’50), а в забеге на 1000 метров, также с лучшим результатом сезона – кенийка Фейс Кипьегон (Faith Kipyegon), (2.29,15). В завершение, среди лучших выступлений вечера, стоит также отметить бескомпромиссную победу норвежца Карстена Вархольма (Karsten Warholm) в забеге на 400 метров с барьерами, который не оставил шанса прибежавшему вторым, турку Ясмани Копельо (Yasmani Copello) (49,04) и эстонцу Расмусу Меги (Rasmus Mägi), (49,23). «Этот забег я хотел пробежать именно так как получилось,» – лаконично прокомментировал свое выступление Карстен, показав восьмой результат в истории этой дисциплины.

Карстен Вархольм

Другие знаковые выступления этапа Бриллиантовой лиги в Монако

Кениец Тимоти Черуйот (Timothy Cheruiyot), со временем 3.23,25, показал лучший результат сезона на дистанции 1500 метров. Он опередил норвежца Якоба Ингебригстена (Jakob Ingebrigtsen), автора нового рекорда Европы (3.28,68), а также британца Джейка Уайтмена (Jake Wightman), (3.29,47).

Лучший результат сезона показал в забеге на 200 метров Ноа Лайлс (Noah Lyles) (19,76), опередив своего брата Джозефуса (Josephus Lyles), (20,30) и немца Дениса Алмаса (Deniz Almas), (20,64).

Победа и лучший результат сезона (8.08,04) для мароканца Суфиана Эль Баккали (Soufiane El Bakkali), на дистанции 3000 метров с препятствиями, в схватке с кенийцем Леонардом Кипкемои Беттом (Leonard Kipkemoi Bett).

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Лучших результатов сезона было показано во время турнира «Herculis», этапа Бриллиантовой лиги в Монако, сезона 2020.