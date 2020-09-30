











29 сентября министр экологии Франции заявила, что хочет постепенно запретить выступления диких животных в цирках. Эти слова обеспокоили Принцессу Монако Стефанию — известную защитницу цирков с животными.

Министр экологии Франции Барбара Помпили (Barbara Pompili) во время пресс-конференции заявила, что хотела бы запретить присутствие диких животных в передвижных цирках, которые выступают во Франции. По ее словам, скоро эре львов, тигров и слонов в передвижных цирках наступит конец.

«Не нужно обобщать»

Это заявление было критически воспринято Принцессой Стефанией, которая также является Президентом Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. В комментарии Monaco Matin Принцесса Стефания пояснила, что цирк с животными — это часть культурных традиций, а в современных цирках животных «не дрессируют и не истязают — их просто любят. Кормят. Балуют». Сестра Князя Монако признала, что есть случаи злоупотребления, но «не нужно обобщать».

По словам Принцессы Стефании, цирк развивается и больше не использует метод «кнута». Принцесса не скрывает своей обеспокоенности будущим Международного циркового фестиваля в Монте-Карло (который был в этом году отменен из-за пандемии). «Есть более благородные дела, чем уничтожение цирка. Я думаю, что мы слишком заботимся о животных и недостаточно о людях», — пояснила Принцесса Стефания.