











Семья Княгини Монако Шарлен от ее имени открыла три новых классных комнаты в южноафриканской начальной школе. Эта школа — бенефициар Фонда Княгини Монако Шарлен.

Фонд профинансировал строительство трех дополнительных классных комнат в школе Гугулезизве в Бенони. В школе не хватало места для всех учеников начальных классов. Каждый новый класс сможет принять до 30 учеников. Некоторые помещения школы были отремонтированы, в том числе туалеты, крыша и дренажные системы.

Деньги на строительство и ремонт были собраны благодаря мероприятиям, проведенным семьей Княгини.

Деятельность Фонда во всем мире

Директор школы Тобиле Мавундлха (Thobile Mavundlha) выразила свою благодарность: «Я хотела бы поблагодарить каждого из вас за то, что вы пришли сюда по этому особому случаю, когда мы открываем новые классные комнаты, которые нам подарила прекрасная Княгиня Шарлен и ее Фонд», — сказала она.

Княгиня Шарлен открыла свой Фонд в декабре 2012 года. Деятельность Фонда направлена на борьбу с утоплением. Фонд реализует несколько программ по всему миру. С момента создания Фонда почти 730 000 человек, в основном дети, воспользовались этими программами в 34 странах мира.