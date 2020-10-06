











Отложенная из-за пандемии коронавируса девятая книжная ярмарка в Монако пройдет 10 октября в туннеле Рива на набережной Антуана.

Из-за санитарного кризиса на девятой книжной ярмарке будет меньше гостей. В прошлом году ярмарка собрала около сотни авторов. В этом году на мероприятии будут присутствовать 75 авторов из Монако и Франции. Из-за мер предосторожности в этом году не будет международных гостей.

Литература, живопись и музыка

«Чтобы сохранить мероприятие, мы сократили, переосмыслили и трансформировали его. Мы хотели, чтобы ярмарка вышла победителем в сложившейся ситуации и не была похоронена из-за коронавируса», — поясняют в ассоциации «Les Rencontres Littéraires Fabian Boisson», отвечающей за организацию ярмарки.

В этом году на ярмарке будут сочетаться эффекты письма, живописи и музыки. Посетители смогут увидеть произведения пятнадцати монегаскских художников. В 17.00 гости выставки насладятся сольным концертом молодой пианистки Стеллы Альмондо (Stella Almondo). Выставка будет открыта с 8.30 до 18.30. Официальное открытие запланировано на 10.30.

Ознакомиться со списком приглашенных авторов можно на сайте мероприятия.