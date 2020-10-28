











Региональный туристический комитет (CRT) Лазурного берега опубликовал результаты летнего сезона этого года. Несмотря на улучшение ситуации летом, число туристов значительно снизилось, а финансовые потери ошеломляют.

После мертвого весеннего туристического сезона на Лазурном берегу началось «очень медленное» восстановление. В июле отели были заполнены на 56%, в августе — на 81%, а в выходные дни 15 и 16 августа — на 92%. Последней цифры, близкой к показателям предыдущих сезонов, недостаточно для того, чтобы компенсировать плохие результаты, вызванные пандемией коронавируса.

Тенденции

Региональный туристический комитет (CRT) обратил внимание на три тенденции. С конца августа наблюдается быстрое снижение интенсивности дорожного движения. Причиной тому стало «возвращение напряженности в области здоровья в Европе» и обязательством карантина для прибывающих из Франции. Вторая тенденция — отсутствие большей части международной клиентуры — русских, американцев, жителей Восточной Европы. Наконец, отсутствие международных клиентов означает снижение расходов, учитывая ограниченную покупательную способность местных клиентов.

2,5 млрд евро потерянного оборота

Все это приводит к крупным потерям оборота — более 2,5 млрд евро в год, в том числе 600 миллионов евро в июле и августе. «Мировой туристический рынок постоянно сотрясается кризисом COVID, а мотивация путешественников находится на низком уровне», — отмечает Региональный туристический комитет (CRT) Лазурного берега. Что будет в будущем? «Для Лазурного берега перспективы будущей деятельности напрямую связаны с восстановлением международного туризма», — отвечает организация.

По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2020 году количество международных туристов сократится на 70%.