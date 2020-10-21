











19 октября в Монако официально открылись памятные мероприятия по случаю столетия со дня смерти Князя Альбера I. Мероприятия будут регулярно проводиться до конца 2022 года.

Памятная церемония прошла в присутствии правнука Альбера I Князя Альбера II. Мероприятие началось с показа трейлера фильма, посвященного столетию со дня рождения Альбера I. Затем была объявлена программа памятных мероприятий, которые будут проходить в течение следующих двух лет. Комитет также представил веб-сайт — документальный портал о жизни и деятельности Альбера I.

Князь Альбер I и дело Дрейфуса

Вечером состоялась конференция по делу Дрейфуса, которую провел историк Винсент Дюклер (Vincent Duclert). Как известно, Князь Альбер I публично поддержал капитана Луи Дрейфуса, обвиняемого в измене. В 1897 году он попытался убедить президента Франции Феликса Фора в невиновности Дрейфуса. Годом позже Князь Альбер I опубликовал открытое письмо в Le Figaro и написал непосредственно Луи Дрейфусу.

19 октября была отдана дань уважения писателю и философу Арманду Люнелю (Armand Lunel). Князь Альбер I лично назначил его профессором философии в лицее Монако. В 1926 году он был удостоен первой премии Рено за роман, посвященный Дрейфусу.