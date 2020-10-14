











За кулисами Музея доисторической антропологии, самого старого музея и исследовательской лаборатории Монако, с его директором, Еленой Россони-Ноттер (Elena Rossoni-Notter).

По словам Елены Россони-Ноттер, директора музея, самые интересные экспонаты, с точки зрения истории, находятся в стеллажах исследовательских лабораторий. Это случай Музея доисторической антропологии Монако, где любопытные посетители могут лицезреть скелеты животных и людей, а также их мумифицированные останки. Музей регулярно предлагает интересные новинки и инициативы, используя новые технологии в представлении публике доисторических артефактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Откройте для себя сокровища земли монегасков