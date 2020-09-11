











9 сентября в присутствии Князя Альбера II открылась новая экспозиция Музея доисторической антропологии Монако. Для посетителей выставка доступна с 10 сентября.

Благодаря новой экспозиции посетители выставки совершают путешествие в прошлое — доисторическая эпоха, неолит, античные времена, средневековье… Выставка собрала жемчужины археологических коллекций, созданных в Монако.

Монако: земля истории

Среди важнейших предметов коллекции — самые древние останки человека, обнаруженные на территории Монако, а именно в пещере Обсерватории и в пещере Сен-Мартена в старом городе. «На нашей очень маленькой территории есть множество областей с большим археологическим потенциалом», — с гордостью поясняет директор музея Елена Россони-Ноттер (Elena Rossoni-Notter) в комментарии для телеканала «Монако Инфо». Помимо выставки, посетителям предлагается участвовать в играх, которые проходят в прямо в музеи.

Официальное открытие выставки состоялось 9 сентября в присутствии Князя Альбера II. На церемонии присутствовали советник Правительства Патрис Селларио (Patrice Cellario), министр внутренних дел Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger), архиепископ Доминик-Мари Давид (Dominique-Marie David).