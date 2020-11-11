











Руководитель по развитию цифровых технологий в Княжестве Монако Фредерик Гента, признает важность технологии блокчейна, но считает, тем не менее, что она не должна использоваться чрезмерно.

Блокчейн становится более доступным. Нужно ли использовать его в повседневной жизни?

Блокчейн в некоторых случаях является эффективной технологией, но энергетически дорогостоящей. Его использование должно быть оправданным. Когда у нас есть операции, со значительными уровнями сложности, которые включают в себя крупные вложения, кадровые или финансовые — мы должны им пользоваться. В остальное время — это не обязательно.

Мы будем использовать эту технологию, не зная об этом

Может ли блокчейн кардинально изменить наши привычки?

Не обязательно. Очевидно, что блокчейн должен позволить обезопасить те или иные операции, заверить пользователей и таким образом ускорить нашу цифровую трансформацию. В частности, я думаю о финансовых операциях с STO (Security Token Offerings). В этих случаях уровень безопасности блокчейна будет являться ключевым фактором при проведении данных транзакций. Однако эти изменения не будут видны в повседневности. Мы будем использовать эту технологию, не зная об этом.

Можно ли утверждать, что Монако опережает своих конкурентов?

Не думаю, что мы должны так рассуждать. Каждая страна должна использовать блокчейн в соответствии со своими возможностями, но прежде всего в соответствии со своими потребностями. В Монако мы будем использовать его по мере необходимости, а не чрезмерно.