











Впервые члены Экономического совета Монако приняли участие в виртуальной экономической конференции. Она прошла 11-12 ноября и дала возможность предпринимателям из Монако и России дистанционно обсудить важные вопросы.

Все участники работают в своих офисах. С единственной разницей: одни находятся в Монако, другие — в России. В период пандемии сектора проявляют изобретательность, чтобы поддерживать связь с клиентами и партнерами. Новое средство коммуникации не осталось незамеченным Экономическим советом Монако (MEB). Приверженный продвижению экономической деятельности Княжества, головной офис превратился в виртуальный. Цель? Создать новые возможности бизнеса для членов совета.

Монако и Россия: не только виртуальный альянс

В последние годы в России было выполнено несколько экономических миссий. Экономический совет Монако использовал возможности наладить сотрудничество с торговыми палатами и бизнес-ассоциациями в четырех крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Об этой связи напомнила посол Монако в России Мирей Петтити (Mireille Pettiti) во время открытия двухдневной конференции.

Цифровые инструменты — будущее бизнеса

Конференция была разделена на четыре части. Со стороны Монако в ней участвовали 18 организаций. У каждой компании была своя комната, переводчик и технический модератор. При необходимости создавалось до ста виртуальных переговоров. Заинтересованные сектора — это оптовая торговля, банковское дело, финансы, фармацевтика… Деловые переговоры подтолкнули Монако к рассмотрению возможностей разработки цифровых инструментов.

Вебинар: «Пункт назначения — Казахстан»

17 ноября экономические переговоры продолжаются. На этот раз — с Казахстаном. С 11.00 до 12.55 MEB проводит «MEBinary» — вебинар в сотрудничестве с посольством Монако в Нурсултане. Конференции проводятся в разных секторах двух стран. Переговоры настолько оживленные, что можно подумать, что вы путешествуете из Монако в Казахстан. Или наоборот.