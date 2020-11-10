











На церемонии вручения награды World Travel Awards, проходившей на этой неделе, отель Fairmont Monte Carlo получил титул «Ведущий отель Монако в 2020 году». Это звание отель заслужил благодаря высокой оценке экспертов в области туризма и клиентов.

Отель Fairmont Monte Carlo расположен в самом сердце Княжества, между Средиземным морем и легендарным казино Монте-Карло. Fairmont Monte Carlo — один из крупнейших роскошных отелей Европы. На этой недель отель стал «Ведущим в Монако в 2020 году». Престижная награда, учрежденная в 1993 году для «признания и отметки превосходства во всех секторах туристической индустрии», была получена после года исследований среди лучших мировых брендов в области путешествий, туризма и размещения.

Образцовый сервис

На страницах социальных сетей отель Fairmont Monte Carlo сообщил о своей победе и приветствовал работу команды. «Поздравляем коллег из Fairmont Monte Carlo, которые благодаря своим неустанным усилиям и неограниченному энтузиазму ежедневно дарят нашим клиентам незабываемые моменты», — говорится в сообщении.

Для обслуживания 596 номеров, люксов и резиденций, четырех ресторанов и баров, SPA, фитнес-центра, бассейна с подогревом, восемнадцати конференц-залов и торгового пассажа действительно требуются умелые руки.