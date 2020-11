Lors de la soirée World Travel Awards réalisée cette semaine, le Fairmont Monte Carlo a remporté le titre de Monaco’s Leading Hotel 2020. Un titre approuvé par les professionnels du tourisme et par les clients.

Situé au cœur de la Principauté de Monaco entre la mer Méditerranée et le légendaire Casino de Monte-Carlo, le Fairmont Monte Carlo était jusqu’alors un des plus grands hôtels de luxe d’Europe. Sauf que depuis cette semaine, il est également considéré comme le « Premier hôtel de Monaco en 2020 ». Une distinction honorifique créée en 1993 pour « reconnaître et célébrer l’excellence dans tous les secteurs de l’industrie du tourisme » et qui intervient après un an de recherche parmi les meilleures marques mondiales dans le domaine du voyage, du tourisme et de l’hospitalité.

Un service exemplaire malgré une année touristique exceptionnelle

Sur les réseaux sociaux, l’établissement s’est empressé de célébrer sa victoire en ne manquant pas de saluer le travail de ses équipes : « Félicitations à tous les collègues du Fairmont Monte Carlo, qui, grâce à leurs efforts inlassables et à leur passion sans limite, mettent tout en œuvre chaque jour pour offrir des moments inoubliables à nos clients » pouvait-on lire. C’est dire qu’il en faut des petites mains pour entretenir les 596 chambres, suites et résidences, quatre restaurants et bars, un spa, un centre fitness, une piscine chauffée, dix-huit salles de réunion et une galerie marchande.