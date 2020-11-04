











Прогулка памяти вдоль побережья шпионов и игроков в азартные игры, где когда-то жил Шон Коннери.

Пока мир оплакивает «Джеймса Бонда», Французская Ривьера оплакивает друга. Шон Коннери не был чужим для Монако и Ниццы. Шотландский актер жил на Ривьере, на вилле в стиле ар-деко, которая недавно была продана за 30 миллионов евро.

Ривьера в стиле Шона Коннери

Танцевать танго в казино «Монте-Карло»

Позолоченные потолки казино «Монте-Карло» обладают славой, но, возможно, никогда не были так популярны, как сам Бонд, танцующий танго с девушкой по вызову Домино Витали. И если танго — не ваша страсть, да и зрителей не хватает, у казино есть тысяча способов развлечь вас.

Преследовать злодеев у Вильфранш-сюр-Мер

Рыбацкая деревня Вильфранш-сюр-Мер (Villefranche-Sur-Mer) находится за Ниццей, на другой стороне Мон-Борона. И здесь тоже однажды прогуливался Бонд. В фильме «Никогда не говори «никогда»» (1983) деревня стала фоном для сцены мотоциклетной погони между агентом 007 и Фатимой Блаш, участницей SPECTRE.

Гавань Вильфранш-сюр-Мер, одно из мест съемок фильма Never Say Never Again ©Leighton Smith

Вилла Le Roc Fleuri

Дом с видом на Ангельский залив. После свадьбы с французско-марокканской художницей Мишелин Рокбрюн актер купил виллу Le Roc Fleuri, с которой открывается вид на залив Ангелов — так местные называют залив Ниццы. Построенный в 1920-х годах, особняк принадлежал семье Коннери на протяжении 1970-х и 1980-х годов. Ходят слухи, что он также был декорацией некоторых сцен в фильме «Никогда не говори «никогда»».

Бассейн на вилле Le Roc Fleurii © Knight Frank

Дом выставили на продажу прошлым летом за 30 миллионов евро. «В этом определенно есть что-то от Бонда. Даже Гэтсби.

Нет объектов, похожих на этот: очень мало домов в таком стиле, такого размера, с таким большим садом», — сказал Фредрик Лилло (Fredrik Lilloe), генеральный директор Knight Frank Cap Ferrat — агентства недвижимости, занимавшегося продажей дома.