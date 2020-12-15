











Из-за кризиса в области здравоохранения такси оказались в сложной экономической ситуации. Париж, Лондон или Монако — таксисты обеспокоены положением во время пандемии. 11 декабря на Национальном Совете Монако был поднят вопрос работы такси в условиях санитарного кризиса.

Карантин, комендантский час и повторный локдаун лишили таксистов основной клиентуры. В Лондоне беспрецедентный кризис ударил по легендарным «кэбам» — как и в Монако, только в прошлом году сектор перешел на электричество, что по факту привело к необходимости больших инвестиций.

Водители бросают такси

«Обычно около Букингемского дворца в это время должны быть тысячи туристов», — говорит Стив Макнамара (Steve McNamara), водитель с 35-летним стажем, в интервью France Televisions. Как символ забытой профессии, 180 такси остались на автостоянке на окраине Лондона, брошенные водителями, которые расторгли договор аренды.

Снижение активности на 50%

Если в Париже, в частности, благодаря помощи, предоставленной государством (компенсация потери товарооборота от 1500 до 10 000 евро в период с октября по ноябрь, освобождение от социальных взносов до 2400 евро) ситуация кажется менее катастрофической, представители профсоюзов бьют тревогу. Центр бронирования G7 признает, что его активность упала более чем на 50%. «Спад еще сильнее среди клиентов, которые заказывают такси не через G7, а на станциях или на дорогах. Эта категория заказов практически исчезла».