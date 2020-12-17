











Во встрече с «Лансом», которая прошла на стадионе «Луи II», «красно-белые» потерпели свое первое домашнее поражение в этом сезоне (3-0).

В матче, который был обусловлен красной карточкой Акселя Дисаси на 23-й минуте, подопечные Нико Ковача в очередной раз пропустили гол на первой минуте, забитый Иссиагой Силлой. Затем Симон Банза и Гаэль Какута добавили к страданиям «Монако», забив по одному голу на 33-й и 39-й минутах соответственно.

Спустя четыре дня после гостевого матча с «Марселем» Нико Ковач внес небольшие коррективы в стартовый состав своей команды. Таким образом, Фоде Балло-Туре занял место на левом фланге обороны с первых минут, а Гильермо Марипан в центре. К сожалению, как и во встрече с «Марселем», эти изменения не привели к успеху.

Проиграв три матча подряд, что уже является настоящим разочарованием, учитывая, что в ноябре они провели четыре победных матча, «Монако» сейчас придется усердно бороться, чтобы посоперничать за место в Лиге 1.

К счастью, у «красно-белых» уже в это воскресенье появится возможность исправить положение в гостях у «Дижона».