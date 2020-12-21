











После трех поражений подряд, ФК «Монако» вернулся на победную тропу, выиграв у «Дижона» в гостях (1-0).

Единственный мяч на 15-й минуте забил форвард Кевин Фолланд, которому ассистировал Виссам Бен-Йеддер. Эта победа позволила «Монако» вернуться в первую четверть турнирной таблицы. Тренер команды Нико Ковач остался доволен этим результатом и отметил, что его подопечные «проявили характер».

«Главным — было победить»

Важно было победить. Я бы даже сказал, что эту результативную передачу Виссама можно приравнять к полуголу. Он оправдал свою роль лидера, очень достойно выступил. Сегодня он позволил команде подняться Нико Ковач, главный тренер ФК «Монако»

Это игра в касание, которая является показателем высокого уровня футболистов нашей команды, и я думаю, что этот гол сыграл важную роль в сегодняшнем матче. Он символизирует те интуитивные связи, которые зарождаются между нами Кевин Фолланд, нападающий ФК «Монако»

26 очков и шестое место

Одержав эту победу, подопечные Нико Ковача возвращаются в число лидеров чемпионата Франции (шестое место – 26 очков). Возглавляет турнирную таблицу «Лион», набравший 33 очка. Также в первую тройку входят «Лилль» (32) и «ПСЖ» (31).

В следующем матче, который пройдет в ближайшую среду, Виссам Бен-Йеддер и его партнеры по команде померяются силами с «Сент-Этьеном» на «Луи II» в Монако.

Участие в матче не принимал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который продолжает восстанавливаться после травмы.