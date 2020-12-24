











В заключительном матче этого года «Монако» принял «Сент-Этьен» на стадионе «Луи II».

«Монако» и «Сент-Этьен» сыграли вничью со счетом 2:2. Монегаск Софьян Дьоп открыл счет на 7-й минуте. Однако вскоре «Сент-Этьену» удалось отыграться и выйти вперед, когда Матье Дебюши и Денис Буанга забили по голу.

Полузащитник «Монако» Элиот Матазо несправедливо получил красную карточку и был удален на 35-й минуте. «Монако» большую часть встречи играло в меньшинстве. После перерыва Кевин Фолланд сравнял счет.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин эту встречу пропустил из-за мышечной травмы.

После этого 17-го тура чемпионата Франции «Монако» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Сент-Этьен» занимает 14-ю позицию.