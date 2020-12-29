











С начала пандемии были приняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса и защите здоровья населения: самоизоляция, локдаун, закрытие магазинов и общественных заведений. Однако, пока что мы не знаем какие конкретно последствия этих решений нас ожидают. Главное, о чем уже сейчас с обеспокоенностью говорят врачи и специалисты — пандемия будет иметь серьезные психологические последствия.

В Японии за октябрь 2153 человека покончили жизнь самоубийством, что больше, чем число жертв от коронавируса за весь 2020 год. Хотя в стране в целом отмечается очень высокий уровень самоубийств, пандемия и локдаун оказали весомую роль в увеличении этого числа. Такое мнение высказывает Мичико Уеда (Michiko Ueda), профессор токийского Университета Васеда, которая провела обширные исследования на эту тему. Она считает, что и другие страны могут столкнуться с этим же злополучным явлением.

Специалисты призывают к действию

Уже несколько недель многие психиатры и психоаналитики пытаются предупредить государственные органы о тревожном росте серьезных психологических расстройств у населения Франции. По словам Жерома Саломона (Jérôme Salomon), руководителя Главного управления здравоохранения Минздрава Франции, уровень депрессии вырос с 11% в сентябре до 21% в ноябре 2020 года. Второй локдаун, безусловно, имеет к этому прямое отношение.

Психиатр Серж Эфез (Serge Hefez) высказал мнение в эфире радиостанции Europe 1, что 20% французов начинают скатываться в психиатрические случаи. В связи с этим фактом, специалисты просят правительство принять срочные меры, в частности создать отдельную государственную структуру, отвечающую за психиатрию и психическое здоровье нации. Кроме этого, предлагается провести конкретные меры, такие как проведение кампаний по информированию и дестигматизации на различных уровнях оказания психиатрической помощи. На повестке также вопрос о ресурсах, выделяемых на исследования в этой области.

Поддержка и лечение

Тем не менее, в последние месяцы появились инициативы по оказанию психологической помощи через специальные центры. Так, в Монако работает «горячая» телефонная линия, на которую может позвонить любой нуждающийся, каждый день с 10 утра до 8 вечера. «Опытные специалисты выслушают и расскажут о том, как лучше всего пережить этот сложный период пандемии с личной и эмоциональной точки зрения», — заявляют в правительстве Монако.

В госпитале Сент-Мари в Ницце с начала пандемии открыт приемный пункт для оказания помощи людям, страдающим от психологических проблем. «Это очень трудный период, в который мы сталкиваемся с бóльшим количеством обращений чем обычно. Более того, мы заметили, что на консультации приходят люди, которые раньше не обращались за психологической помощью», — объясняет доктор Анн-Лор Кот (Anne-Laure Côte), психиатр Центра общей психиатрии госпиталя Сент-Мари.

Консультация у специалиста является бесплатной, что позволяет представителям разных поколений и слоев населения обращаться за помощью. «Чем дольше продолжается кризис, тем больше появляется симптомов беспокойства, депрессии и бессонницы. Во время первого локдауна мы думали, что все это быстро закончится, но это не так», — говорит доктор Джуджарио-Горла (Giugiario-Gorla), главный врач этого же Центра общей психиатрии госпиталя Сент-Мари.

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От первых симптомов до заболевания

Уровень интенсивности и тяжести может варьироваться от пациента к пациенту, но некоторые симптомы повторяются у большинства людей, такие как раздражительность, беспокойство или социальная неудовлетворенность. У других диагноз может быть более тревожным. «У человека могут появляться симптомы, не вызывая болезнь, что требует психологической помощи, чтобы помочь ему идти вперед и совершенствоваться. Некоторые люди уже впали в фазу психологической декомпенсации, которая требует серьезной медицинской помощи», — говорит доктор Джуджиарио-Горла.

Несмотря на доступность информации о бесплатной психологической помощи, многие люди не чувствуют беспокойства по поводу этих проблем, что может привести к отказу в консультации со специалистом. Однако именно с первых симптомов обеспечивается наиболее эффективная и действенная помощь. Не нужно стыдиться просить о помощи.

«Учитывая нынешнее душевное состояние людей, если человек задается вопросом, стоит ли ему обратиться к психологу, то в целом, это означает, что он скорее всего нуждается в этом», — заключает доктор Ане-Лор Кот.