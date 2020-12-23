











Все, что нужно знать о новом тесте на Covid-19, который используется в Монако.

Анализ мазков слюны — одно из недавних новшеств Монако в борьбе с коронавирусом. Сейчас такие анализы проводятся наряду с ПЦР и антигенными тестами для обеспечения большей эффективности скрининга.

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Пока тесты мазков слюны проводятся в тестовом режиме. Княжество использует разные тесты, сообщает Monaco Info: шведский тест, французский «Easy Cov» и произведенный в Монако фармацевтической компанией «Stark».

Анализы слюны не так надежны, как тесты ПЦР, которые остаются эталоном. Александр Бордеро (Alexandre Bordero) , директор Департамента здравоохранения

Безболезненно, но не полностью надежно

После сбора слюны образец пропускают через центрифугу и через полчаса смешивают со специальной жидкостью. Если жидкость станет оранжевой, то пациент болен коронавирусом. Если жидкость становится желтой, это отрицательный результат.

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Директор Департамента здравоохранения Александр Бордеро поясняет, что анализы мазков слюны не только быстрые, но и «менее неприятны, чем мазки из носа, а это значит, что их можно использовать для детей, для чувствительных людей или людей с проблемами носа». Однако образцы слюны пока не заменили ПЦР-тесты. На данный момент ученым еще предстоит оценить надежность метода анализа слюны.