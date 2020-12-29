











Мы отправились на встречу с Жеромом де Сальвадором, страстным любителем коллекционных автомобилей и владельцем монакской автомастерской Moneghetti, занимающейся их кропотливым ремонтом.

За 7 лет своего существования Гараж Moneghetti осуществил ремонт сотен коллекционных моделей, начиная от простого техосмотра заканчивая полной реставрацией на радость коллекционеров и любителей автомобилей.

Жером де Сальвадор является представителем традиционного для Монако мира автомеханики. Любовь к автомобилям здесь это настоящая религия, о чем может свидетельствовать коллекция автомобилей Князя Альбера II и многочисленные проводимые здесь соревнования, от Гран-при Формулы-1 до Ралли Монте-Карло.