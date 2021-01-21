











19 января в Монако выросло число жертв коронавируса — с начала пандемии от заболевания скончались 9 человек, причем 4 смерти произошли в этом месяце. С начала пандемии в Монако зафиксировано 1240 случаев коронавируса. Вакцинация — это свет в конце туннеля?

31 декабря в Монако ввели первую вакцину против коронавируса. В течение следующих трех недель в приоритетной группе вакцинации были сотрудники медицинских учреждений и лица старше 75 лет. Желающие вакцинироваться должны были зарегистрироваться в интернете, прежде чем записаться на прием. С начала вакцинации более половины людей в приоритетных группах получили вакцину.

Вакцинация людей до 65 лет

Поставки и распространение вакцины вызывают разногласия в мире. Однако Монако стремится сделать программу вакцинации успешной — сейчас лиц от 65 до 74 лет призывают как можно скорее зарегистрироваться для прохождения вакцинации. При этом люди младше 65 лет, входящие в группу повышенного риска, также могут регистрироваться для вакцинации. Записаться на вакцинацию можно по телефону 92 05 55 00.

Государственный министр Монако получил дозу вакцины

Государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) также вакцинировался от коронавируса. 66-летний министр получил первую дозу вакцины во вторник утром. Правительство ставит своей целью провести вакцинацию всех граждан Монако и граждан других государств, проживающих в Княжестве. После люди, работающие в Монако, получат право на вакцины.

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