











Лекарство от коронавируса еще не найдено, а вакцина уже дает надежду на окончание пандемии. 12 января государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) посетил центр вакцинации в Фонвьей.

Вместе с министром здравоохранения Дидье Гамердингером (Didier Gamerdinger) и мэром Жоржем Марсаном (Georges Marsan) Пьер Дарту посетил концертный зал Лео Ферре в Монако. Во время пандемии зал был переоборудован в центр тестирования и вакцинации.

Программа вакцинации была развернута в январе. Однако только те, кто получил официальное письмо от правительства, имеют право на получение дозы. Первыми тремя группами, которые получат прививку, будут люди старше 75 лет, старше 65 лет и медицинские работники. Ожидается, что предоставление приоритета этим людям снизит давление на больницы и остановит рост смертности.

У нас есть идеальное место для проведения вакцинации. Есть эффективная система контакта с людьми для записи на прием. И, наконец, весь персонал хорошо обучен. Пьер Дарту, государственный министр Монако

Преданная команда и качественное обслуживание

По данным Monaco Info, к 11 января были вакцинированы 265 человек, еще 235 человек получили вакцину на следующий день. Все это было бы невозможно без упорного труда и самоотверженности персонала по уходу за больными.

Во время своего визита государственный министр заявил: «Речь идет не только о цифрах. Программа вакцинации — это услуга. Она должна быть качественной. Люди должны чувствовать себя в безопасности, когда они приезжают сюда».

Вакцинация не является обязательной, но она спасает жизнь всему обществу Пьер Дарту, государственный министр Монако.

Какая вакцина вводится в Монако?

В настоящее время в Монако доступна только вакцина Comirnaty, производимая компанией Pfizer/BioNTech. Для получения дополнительной информации вы можете прочитать руководство для пациентов по вакцине, поговорить с одним из врачей в Монако или связаться с колл-центром COVID-19 по телефону 92 05 55 00. Информационный центр открыт ежедневно с 9 утра до 6 вечера.