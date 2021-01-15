Лекарство от коронавируса еще не найдено, а вакцина уже дает надежду на окончание пандемии. 12 января государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) посетил центр вакцинации в Фонвьей.
Вместе с министром здравоохранения Дидье Гамердингером (Didier Gamerdinger) и мэром Жоржем Марсаном (Georges Marsan) Пьер Дарту посетил концертный зал Лео Ферре в Монако. Во время пандемии зал был переоборудован в центр тестирования и вакцинации.
Программа вакцинации была развернута в январе. Однако только те, кто получил официальное письмо от правительства, имеют право на получение дозы. Первыми тремя группами, которые получат прививку, будут люди старше 75 лет, старше 65 лет и медицинские работники. Ожидается, что предоставление приоритета этим людям снизит давление на больницы и остановит рост смертности.
У нас есть идеальное место для проведения вакцинации. Есть эффективная система контакта с людьми для записи на прием. И, наконец, весь персонал хорошо обучен.Пьер Дарту, государственный министр Монако
Преданная команда и качественное обслуживание
По данным Monaco Info, к 11 января были вакцинированы 265 человек, еще 235 человек получили вакцину на следующий день. Все это было бы невозможно без упорного труда и самоотверженности персонала по уходу за больными.
Во время своего визита государственный министр заявил: «Речь идет не только о цифрах. Программа вакцинации — это услуга. Она должна быть качественной. Люди должны чувствовать себя в безопасности, когда они приезжают сюда».
Вакцинация не является обязательной, но она спасает жизнь всему обществуПьер Дарту, государственный министр Монако.
Какая вакцина вводится в Монако?
В настоящее время в Монако доступна только вакцина Comirnaty, производимая компанией Pfizer/BioNTech. Для получения дополнительной информации вы можете прочитать руководство для пациентов по вакцине, поговорить с одним из врачей в Монако или связаться с колл-центром COVID-19 по телефону 92 05 55 00. Информационный центр открыт ежедневно с 9 утра до 6 вечера.