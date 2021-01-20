











18 января глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратил внимание на моральные аспекты программы вакцинации против коронавируса. Богатые страны монополизируют закупки вакцин, в то время как более бедные страны страдают из-за этого.

«Мир находится на грани катастрофического морального провала. Цена этой неудачи будет оплачена жизнями и средствами к существованию тех, кто живет в беднейших странах мира», — предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

Он обратился к Исполнительному комитету офиса ООН в Женеве, осудив эгоизм более богатых стран и критикуя производителей вакцин. Глава ВОЗ не согласился с нынешним подходом производителей, который заключается в том, чтобы получить разрешение на использование только от регулирующих органов в более богатых странах. По его словам, ВОЗ должна быть органом, который одобряет вакцины и объявляет их безопасными для применения во всех странах. Новый британский штамм коронавируса служит напоминанием о необходимости быстрого и справедливого глобального распространения вакцины.

39 миллионов доз для богатых стран против 25 в одной бедной стране

В 49 богатых странах уже введено 39 миллионов доз вакцины против Covid-19. Однако лидер Всемирной организации здравоохранения сообщил, что «в одной из беднейших стран мира было введено только 25 доз». Не называя страну, он еще раз акцентировал внимание: «не 25 миллионов, не 25 тысяч, а просто 25».

Княжеское правительство Монако — активный сторонник равенства и работает в тесном сотрудничестве с ВОЗ. В мае прошлого года Князь Альбер II посетил виртуальное мероприятие «Coronavirus Global Response» (Глобальный ответ коронавирусу). Созданная Европейским союзом инициатива направлена ​​на установление скоординированных глобальных ответных мер на пандемию коронавируса.