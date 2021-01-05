











Князь Монако Альбер II и Княгиня Шарлен в канун нового года обратились с пожеланиями к жителям Монако. Второй год подряд Княгиня Шарлен сопровождает супруга в новогоднем обращении.

2020 год ушел, и тем не менее, он останется с нами навсегда. 31 декабря во время традиционного новогоднего поздравления Князь Альбер II сказал, что «2020 год останется в нашей памяти отмеченным сомнениями, страхом и болью». Государь напомнил, что пандемия будет влиять на экономику в течение еще нескольких лет. Князь Монако подчеркнул, что все мы вынесли уроки после года, «который заставил переосмыслить привычки и вещи, в которых мы были уверены».

Князь Альбер II сказал, что пандемия «заставила работать наш интеллект и подтолкнула к размышлениям обо всех аспектах жизни». Государь также высказался за единство: «крайне важно, чтобы все страны взяли на себя ответственность за наше будущее, применяя новаторский подход на фоне проблем, которые не имеют аналогов по своим масштабам».

Я заверяю вас в моей неизменной решимости вывести Княжество из кризиса в области здравоохранения на путь к более стабильному, процветающему и справедливому будущему. Князь Альбер II

Единство Монако

Князь Монако обратил внимание на ряд тем, в том числе на развитие цифровых технологий, зеленой энергетики, инклюзивности и творчества. Он также выразил поддержку тем, «чьи страдания усугубляются конфликтами, гуманитарными кризисами или стихийными бедствиями».

Князь Альбер II выразил благодарность «женщинам и мужчинам, которые поддерживали экономику и защищали население» в прошлом году. Коллективный дух Монако указывает на то, что в 2021 году общество станет более заботливым, отметил Государь.